TERMOLI. Un’estate al mare: vi presentiamo il lido Bahia Azzurra di Termoli.

La Bahia Azzurra nasce nel 1985 con i fratelli Rocco Antonio e Luigi Rosati. Dal 2010, dopo la prematura scomparsa di Rocco Antonio, lo stabilimento passa nella mani delle figlie Marta ed Edenia, che dal 2014 collaborano con l’amico Nicola Marinucci che gestisce il ristorante. Proprio a proposito del ristorante, è aperto tutti i giorni a pranzo con piatti tipici della cucina termolese, mentre la sera Nicola si diletta in creazioni di pizze storiche e innovative con antipasti alternativi e farine 100% biologiche. Durante la settimana, qualche sera si può trovare musica dal vivo con gruppi sempre diversi, mentre agosto sarà dedicato ai più “giovani” con serate con dj.

Per quanto riguarda la spiaggia, si parte con ombrelloni da 1euro/ora per un massimo di tre ore, per chi ha poco tempo per il mare ma non vuole rinunciarci. Inoltre abbiamo convenzioni con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e con il gruppo Facebook Donne&Mamme Termoli.

Gli ombrelloni sono piantati ad una distanza maggiore rispetto a quella standard, per permettere alle famiglie con bambini di avere più spazio a disposizione. C è la possibilità di prenotare l’ombrellone giornaliero tramite whatsapp, si possono lasciare giochi e materassini nel magazzino privato ed è disponibile un compressore per gonfiare i canotti più grandi. C’ è un area per bambini parzialmente coperta e docce calde chiuse.

Sono presenti 3 campi da beach gestiti dall’associazione Starsand, che organizza corsi amatoriali di beach volley per adulti e bambini e tornei ogni settimana.

Affitto tende, ombrelloni e lettini

Docce calde e fredde (con acqua potabile)

Doccia calda interna

Servizio salvamento in mare e pronto soccorso rapido (ambulanze)

Toilette e servizi per disabili

Deposito gratuito giochi ed attrezzature

Primo soccorso in cassetta di emergenza e ricerca smarrimento bambini

Servizio meteo, stampa previsioni personalizzate

Si accettano piccoli animali domestici in base all’ordinanza della Capitaneria

Bar, ristorante e pizzeria

Campo da beach volley regolamentare

Tennis da tavolo

Giochi per bambini

Altalene

Scivoli e castelli per bambini

Possibilità di festeggiare i compleanni

Bahia Azzurra è a Termoli in via Rio Vivo, 59.

Per info e prenotazioni tel. 348-2203081