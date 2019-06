La frana di Colletorto discussa in Parlamento

COLLETORTO. Una frana che da almeno 15 anni preoccupa e non poco tutto il Fortore molisano e non solo. Ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati, il sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo ha risposto a una interrogazione in merito alla frana di Colletorto, presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

«Da oltre 15 anni la viabilità del piccolo centro è messa in ginocchio da varie frane causate prima dal sisma del 2002 e poi dall’alluvione del 2005. All’inizio gli smottamenti interessavano la strada provinciale 73b in direzione Bonefro, ma poi hanno coinvolto altre zone del paese facendo sprofondare anche il tratto della stessa provinciale che conduce in Puglia. Così il paese è rimasto collegato al Basso Molise e alla Puglia solo tramite una vecchia interpoderale anch’essa franata in vari tratti. Nelle scorse settimane ho visitato tutta l’area, ho incontrato cittadini, imprenditori ed ex amministratori per comprenderne i disagi in prima persona.

Sul tavolo del Ministero ci sono già altri quattro interventi per dissesto idrogeologico nel centro abitato di Colletorto che hanno la priorità sulla piattaforma Rendis, il sistema che raccoglie le richieste di finanziamento anti dissesto. E proprio sul Rendis stiamo intervenendo in modo che ad avere la priorità siano non i comuni con popolazione più numerosa, ma i centri anche piccoli in cui sono più evidenti i danni, proprio come Colletorto. É chiaro, però, che anche la Regione Molise debba fare la sua parte. Come specificato dal sottosegretario Micillo, è proprio la Regione ad indicare la graduatoria di importanza dei vari interventi richiesti e quello della strada provinciale di Colletorto non ha l’importanza che merita, quindi sarebbe opportuno rivederne il punteggio. Infine il fatto che il piccolo centro, dopo un anno di commissariamento, abbia finalmente un nuovo sindaco spero significhi avere un interlocutore fondamentale con cui lavorare ad ogni livello istituzionale, Comune, Regione e Parlamento, per il bene di tutta la comunità».