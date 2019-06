TERMOLI. Sfidano il caldo in piazza San Pietro per assistere e partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco al Vaticano. Sono in 20 i fedeli partiti stanotte alle 2 da Termoli, dal quartiere Santa Maria degli Angeli, accompagnati da don Luigi Mastrodomenico.

Sono giunti nella capitale di mattina presto e hanno preso posto in modo ordinato nello spazio a loro assegnato.

Ancora una volta il nome di Termoli, associato alle relative comunità parrocchiali e di gruppi religiosi, riecheggerà in piazza San Pietro con Papa Bergoglio e questa volta per la presenza dei fedeli di Difesa Grande.