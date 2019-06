«A Termoli bisogna trovare a tutti i costi un pediatra»

TERMOLI. «A Termoli bisogna trovare assolutamente e a tutti i costi un pediatra per il reparto di Pediatria che comprende anche la Neonatologia necessario supporto al punto nascita.

Per un reparto così nevralgico sicuramente si devono accettare al momento anche gravi compromessi economici e rinnovare i contratti in essere anche se molto onerosi, nei limiti previsti dalla legge».

Lo afferma il sempre vigile dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg.

«Se non si trova una soluzione fattibile si potrebbero avere gravi ripercussioni sia per la Pediatria che per il punto nascita già deficitario in termini di standard previsti dalla legge Balduzzi con il serio rischio di chiusura.

Certo appare strano che ci siano ASL, come quella della provincia Barletta-Andria-Trani, che hanno organici di specialisti tanto numerosi ed in esubero che in piena estate hanno la possibilità di mandarli fuori regione a fare i turni presso altri ospedali se pur su base volontaria .

Pur se lodevole come al solito il tentativo resta la speranza e la curiosità sulla fattibilità di questa soluzione e la conformità di questi provvedimenti ai contratti collettivi di lavoro dei medici dipendenti, in special modo ai limiti massimi di orario di lavoro e riposo obbligatorio che sono alla base della sicurezza per i pazienti che dovranno essere curati.

Quante ore dovranno lavorare questi medici? Quanto costeranno?

Bisogna attendere e conoscere la convenzione tra le Aziende sanitarie interessate e la fattibilità contrattuale da porre in essere per dei medici dipendenti. Probabilmente si procederà con contratti personali tutti da definire nell'alveo della legalità che avranno necessariamente costi elevati. Ma nel frattempo bisogna rinnovare tutti i contratti in essere per evitare chiusure di reparti che mai si riaprirebbero.

Tutti aspettano i medici per coprire le carenza negli ospedali molisani che vengono da soluzioni "a contratto" di qualunque genere ,compresi quelli che verranno da fuori regione comunque al di fuori dell'ordinaria assunzione o dell' incarico nella medicina specialistica,però è bene essere a conoscenza e consapevoli che i contratti messi in essere al momento per personale "a contratto" hanno un costo molto elevato che per una regione in piano di rientro non è certo quello che ci vuole.

Ma quanto costa un medico che lavora "a contratto" attualmente per esempio che fa i turni in pediatria in uno degli ospedali molisani?

Attualmente circa 1000 euro a turno notturno, ossia circa 90 euro all'ora. Un dipendente strutturato in turno aggiuntivo (straordinario) circa 70 euro all'ora. Costi anche più che tripli rispetto ad un normale medico assunto.

Ma per la pediatria e neonatologia è assolutamente necessario anche per il punto nascita. La carenza di personale quindi fa aumentare a dismisura i costi di gestione del personale medico.

Questi costi la ASREM/Regione Molise se li può permettere in attesa di un presunto futuro sblocco del turn over vissuto e visto come panacea di tutti i mali,in una regione che dovrebbe avere un solo ospedale di 1 livello per una popolazione che è al di sotto dei 600.000 abitanti e non certo 6,5 posti letto per 1000 abitanti come per la provincia di Isernia?

In uno stato dove sono già a rischio 3 miliardi di incremento previsti per il fondo sanitario nazionale per il bilancio dei prossimi due anni, perché potrebbero essere inseriti come clausola di salvaguardia per il deficit nazionale?».