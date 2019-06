Invaso del Liscione e reflui immessi dai Comuni

GUARDIALFIERA. “Campane a morto per il Biferno“, titolano di sovente i quotidiani molisani, rivelando che il rilascio d’acqua dalle sorgenti si è ridotto a ben poca cosa rispetto ai quantitativi di reflui immessi dalle varie Comunità nel letto del maggiore fiume molisano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti da vari anni: l’invaso di Guardialfiera mostra di stare attraversando tutte le condizioni, i disagi e le maleolenze che d’abitudine si registrano nelle case. L’inquinamento è preoccupante al punto che i tecnici ritengono di primaria necessità depurare, adeguatamente ed efficacemente, ciò che sversano tutti i Comuni gravitanti lungo le rive del Biferno, mentre (alla ventesima realtà regionale), detratte le percentuali devolute agli usi potabili, irrigui ed industriali di altre Regioni, rimarrebbe un sovrappiù pari, sì e no, ad una ventina di milioni di mc l’anno. I dati furono forniti dall’Inea, una Società a cui venne commissionato uno studio in ordine alla irrigazione delle campagne; ma i professionisti che lo compilarono considerarono che, al Molise, servivano (e solo per sovvenire alle proprie esigenze) ancora altri cento milioni di mc di risorse idriche.



Nel lago di Guardialfiera muoiono i pesci e la moria è riconducibile alle acque dell’invaso che patiscono gli scarichi di tante sostanze nocive. Accade periodicamente, e chi scrive ne ha sempre riferito. Anni addietro l’Arpam aveva ammesso che l’invaso del Liscione fosse “una fogna a cielo aperto”. E quel liquido che, previa potabilizzazione, ci viene ammannito, non deve giungere al punto di tramutarsi in quel “monstrum” delineabile dai risultati delle analisi biologiche delle acque. La citata Azienda regionale si è sempre espressa con chiarezza, dando conto di ciò che si annida in quelle acque. Talvolta ha parlato di cianoficee del tipo “anabena” e “pediastrum”; tal altra di valori alterati di clorofilla “A” e di consistente riduzione del tenore d’ossigeno disciolto. Il quadro non è edificante ed i tecnici hanno continuamente sottolineato che la gestione del lago di Guardialfiera dovrebbe essere accurata per evitare che il trattamento di potabilizzazione introduca rischi ulteriori, collegati alla perclorazione ed all’uso abnorme di flocculanti, utilizzati per la rimozione dell’ “alghite” di cui il fiume soffre sin dalla fine degli Anni Settanta. Pannicelli caldi? Può darsi, visto che – un anno sì e l’altro pure - le analisi forniscono grosso modo i medesimi risultati. Ma ci si può permettere di giungere alla effettiva “morte” fisica (e civile) di un fiume che alimenta ancora i “rubinetti”di casa di diecine di popolosi comuni del Basso Molise (tra cui Larino e Termoli)?

Intanto già la vita dei pesci che abitano l’invaso non è felice. Con cadenza periodica muoiono le carpe a causa di un batterio che attacca, provocando una ecatombe, solo i ciprinidi presenti, ma lasciando in vita altre specie ittiche (lucci, persici, cavedani e scardole). Spesso non ci sarebbero tracce di inquinamento o la presenza di alghe killer. Nel 2010, le analisi chimiche e fisiche condotte dall'Arpam non evidenziarono particolari situazioni ambientali, tant’è che i rilievi esclusero la presenza di fattori (alghe, temperatura, qualità dell'acqua) esterni. Il problema è che l'acqua dell’invaso alimenta le condotte idriche del basso Molise. Ragion per cui si richiede potabilità estrema, senza di dovere fare i conti con un eccesso di sostanze contenenti carbonio che a contatto con il cloro (derivato dall'ipoclorito usato per la potabilizzazione) danno luogo alla formazione di trialometani, fortemente sospettati di essere cancerogeni. Cosicché la loro concentrazione è prevista entro un limite preciso determinato dalla legge. Di qui le esortazioni rivolte ai sindaci interessati di adoperarsi. Ma, al di là dei soliti avvisi di cui i Comuni sono prodighi quando debbano denunciare che mancherà l’acqua nel tale giorno, alcunché d’altro è possibile leggere per mettere in guardia i cittadini. Alla faccia della salute!

Claudio de Luca