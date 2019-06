La rock band Sound Zero sposa la causa di Corundoli: no al metanodotto nel bosco

MONTECILFONE. #savecorundoli #corundolinonsitocca. Sono questi gli hastag più in voga negli ultimi mesi che il Comitato Discoli del Sinarca stanno portando avanti.

Una lotta per la salvaguardia e la salvezza del bosco di Corundoli a Montecilfone. Il boschetto, infatti, è diventato interesse del gasdotto Larino-Chieti e vedrà l’installazione di una hub del gas dannosa per il territorio.

Per questo motivo, il Comitato Discoli del Sinarca, da sempre contrari alla realizzazione dell'opera, invitano tutti i cittadini di Montecilfone e delle zone limitrofe, a unirsi alla loro lotta di sensibilizzazione. Un coro di voci contrarie sarà presente all’evento #savecorundoli che, si terrà il 21 e 22 giugno proprio nel boschetto di Montecilfone.

Presenti all’evento, anche, la band molisana dei Sound Zero, reduci dalla finalissima di SanRemo Rock che, per l’occasione, come gli altri artisti che si esibiranno, non percepiranno un compenso economico.

I partecipanti hanno deciso, così, di sostenere la lotta contro un'opera che non comporterà nessun tipo di beneficio per i cittadini e che devasterà, oltre il bosco di Montecilfone, anche il nostro bellissimo territorio.

Ecco il programma: venerdì 21 giugno

H 10.00 - Escursione guidata con i bambini del Micronido Comunale "L'Aquilone" di Guglionesi

H 11.00 - Piantumazione di arbusti sottobosco

H 11.45 - Laboratorio musicale

H 12.30 - Pranzo

H 16.00 - Apertura infopoint e accoglienza

H 18.00 - Aperitivo con prodotti tipici molisani

H 20.00 - Cena

H 22.00 - Musica live con Karma

H 23.00 - DJ set a cura di Blessednoise

SABATO 22 GIUGNO

H 08.30 - Ritrovo e colazione

H 10.30 - Escursione guidata

H 13.30 - Pranzo popolare

H 17.30 - Assemblea "No Hub del Gas.

Confronto tra i movimenti che lottano per la difesa dei territori e contro i cambiamenti climatici"

H 20.00 - Cena

H 22.00 - Musica live con i Sound Zero

H 23.30 - DJ set a cura di Arseniko

DOMENICA 23 GIUGNO

H 08.30 - Ritrovo e colazione

H 10.30 - Incontro sul tema degli usi civici con Stefano Vincelli

H 13.30 - Pranzo popolare

H 16.00 - Pulizia del bosco

H 18.00 - Aperitivo con prodotti tipici molisani

H 20.00 - Cena

H 22.00 - DJ set a cura di Blessednoise