MONTECILFONE. Un rapporto speciale condiviso dalla devozione alla Madonna Grande di Nuova Cliternia, in territorio di Campomarino. Dalla fede, dalla spiritualità e dall'affetto si consolida il gemellaggio mariano tra i Comuni di Montecilfone in Molise e i centri abruzzesi di Lentella e Fresagrandinaria. In quest'ultimo centro si sono ritrovati i rispettivi sindaci con la delegazione molisana composta dal sindaco, Giorgio Manes, dal parroco, don Franco Pezzotta e dal vigile urbano Tonino Di Lena con il gonfalone per partecipare al grande evento organizzato dal Comune e dall'associazione culturale del paese. Don Franco ha concelebrato la messa insieme al parroco di Fresagrandinaria don Simone. “Un evento a dir poco emozionante all'insegna della fraternità” – ha spiegato il sindaco, Giorgio Manes che si è impegnato a riproporlo il prossimo 16 agosto a Montecilfone.