TERMOLI. Ancora quasi due mesi di pazienza per vedere ripristinata la circolazione al 100% sul tratto di via Corsica compreso tra le rotatorie di via Egadi e viale Marinai d’Italia.

Con una ordinanza del 12 giugno scorso, infatti, è stata prevista una proroga al 30 luglio, oltre i 180 giorni di presunta durata dei lavori di miglioramento e potenziamento del sistema fognario, di collettamento e depurativo” appaltati dal Comune di Termoli ed eseguiti dalla ditta Cmm, affidataria degli stessi.

L’ordinanza prescrive interdizione al traffico pedonale e veicolare per la parte della carreggiata di competenza comunale interessata ai lavori, lato mare del tratto di via Corsica compreso tra la rotatoria con via Egadi e la rotatoria con viale Marinai D’Italia/via Tremiti per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, per esigenze di carattere tecnico.

L’efficacia e l’eventuale proroga del presente provvedimento è subordinata all’emissione dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori edili nel centro cittadino per la stagione estiva 2019.

Sul cantiere di via Corsica è necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Al termine dei lavori ci sarà il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.

Il divieto di circolazione dei pedoni e dei veicoli con conseguenti deviazioni degli stessi sui marciapiedi opposti e percorsi alternativi. L’impresa esecutrice assicurerà l’apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente regolamento di esecuzione del C.d.S., di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso e strada chiusa in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, compatibilmente al programma dei lavori ed alla regolamentazione temporanea della circolazione tramite movieri abilitati e/o semafori mobili. La segnaletica utilizzata riporterà l’eccezione di accesso a residenti e dimoranti, all’utenza titolare e impiegata presso gli opifici siti nel tratto di via Corsica suindicato interessato ai lavori “PAR 2007/2013 Asse III Sistema Idrico Integrato – Intervento di miglioramento e potenziamento del sistema fognario, di collettamento e depurativo”.