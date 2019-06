CAMPOMARINO. Il lido La Playa, a distanza di 30 anni, è cresciuto poco a poco, tra tradizioni familiari, innovazioni e voglia di voler fare sempre di meglio per rendere felici i propri clienti. I due soci Cara e Dario, insieme alle loro famiglie e al loro staff hanno creato una sola grande famiglia per portare avanti con armonia il loro stabilimento. Il Lido La Playa offre un servizio di ristorazione con prezzi accessibili a tutti, con alimenti sempre freschi e di ottima qualità. Un altro servizio funzionale che offre questo stabilimento è la possibilità di affittare palme per famiglie numerose e/o comitive. L'innovazione di questi ultimi 2 anni del lido La Playa sono le serate firmate Playa Cocktail e House Of Vibes. House of Vibes è un progetto creato da mark Di Meo, dj internazionale di Los Angeles, ed esportato a Termoli e Campomarino da 2 anni. House of Vibes è probabilmente uno dei party House/Soulful Finest più forti al mondo, collaborando con il Victor Mixology Bar di Termoli e con il Dj residents Mark Di Meo.

Il lido La Playa ha scelto questo progetto, già dall'anno scroso, per poter permettere ai suoi clienti di divertirsi la sera, oltre che rilassarsi durante la giornata.

La pace e la tranquillità, insieme alla disponibilità dei proprietari e dei dipendenti, rendono il lido La Playa il posto perfetto per sentirsi a casa.

Affitto gazebo, ombrelloni, lettini, cabine

Docce calde e fredde (con acqua potabile)

Servizio salvamento in mare e pronto soccorso rapido (ambulanze)

Noleggio pattini e mosconi

Toilette e servizi per disabili

Deposito gratuito giochi ed attrezzature

Wi-Fi Area e punto internet

Primo soccorso in cassetta di emergenza e ricerca smarrimento bambini

Ricezione di chiamate telefoniche destinate agli ospiti

Parcheggio riservato alle biciclette

Vasto parcheggio auto e moto

Bar, ristorante e pizzeria

Campo da beach tennis regolamentare

Campo da beach volley regolamentare

Giochi per bambini

Altalene

Scivoli e castelli per bambini

Possibilità di festeggiare i compleanni

Corsi di acquaticità per bambini

Animazione in spiaggia

Il lido La Playa è a Campomarino in via Benedetto Croce.

Per info e prenotazioni tel. 340-5731314