TERMOLI. Di via Germania e dei problemi scaturenti dalla frequentazione del campetto di gioco ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, senza che ne scaturisse una soluzione che accontentasse tutti.

Ecco che allora alcuni commercianti della ci riprovano ad alzare la voce e farsi sentire sul fatto che per quanto riguarda il campetto i ragazzi che giocano, spesso e volentieri calciando violentemente il pallone quest'ultimo uscendo dal campo va a sbattere violentemente contro le vetrine dei negozi, per fortuna ancora non succede ma potrebbe succedere che le stesse vetrine potrebbero andare in frantumi con tutte le conseguenze del caso.

Altri pericoli per i ragazzi stessi è quando per rincorrere il pallone senza guardare prima di attraversare la strada e il pericolo visto il traffico continuo delle auto in via Germania è serio.

Poi ci sarebbe la questione del degrado, per esempio hanno tosato l'erba e hanno lasciato quella tagliata lì a terra .Per quanto riguarda la problematica delle pallonate tutto si potrebbe risolvere mettendo una cinquantina di metri di rete la stessa che hanno messo dietro le porte.