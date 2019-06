Via Udine Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Rifacimento del manto stradale di via Udine, a quando la fine dei lavori?



Poco prima delle amministrative di maggio 2019, in alcuni quartieri delle periferie di Termoli si è provveduto alla sistemazione del manto stradale, lavori iniziati e finiti in pochi giorni.

Ma non è il caso, purtroppo, di via Udine e precisamente della strada che si collega a via del Mare.

"Lavori iniziati... ma ancora non terminati".

Per intervenire, come si può ben vedere all'interno della galleria fotografica, in vista del rifacimento, l'asfalto è stato "grattato" prima di stenderne un nuovo manto, ma proprio questa operazione di "grattamento", però, è quella che ha causato i disagi denunciati da alcuni residenti.

In più stavolta, ad aumentare le lamentele, ci hanno messo lo zampino l'afa ed il caldo vento dei giorni scorsi.

Fastidi spesso inevitabili, quando ci sono lavori in corso.

«Perchè ancora non è stata effettuata la stesura del nuovo manto di asfalto, così da impedire alla polvere di alzarsi così copiosa e causare così tanti fastidi?» si sono chiesti i residenti.

«Possiamo solo chiedere a chi si sta occupando dei lavori, di intervenire il prima possibile e completare il rifacimento stradale».