TERMOLI. Bagnanti infuriati. Non bastavano i moscerini di qualche giorno fa, anche i trattori ce la mettono tutta per dare fastidio a chi si reca in spiaggia.

Questa mattina, intorno alle ore 10, nei pressi del lido Sirena Beach accadeva questo con i bagnanti intenti chi a prendere la tintarella e chi a fare il bagno: c'era un trattore che zigzagava in mezzo agli ombrelloni, intento a fare alcune operazioni sulla sabbia, questo materiale ce lo ha mandato un nostro lettore che era lì presente.