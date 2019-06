TERMOLI. Grandi festeggiamenti all'Istituto "E. Majorana", dove il dirigente scolastico, Stefano Giuliani, e tutto il personale – tra cui il sindaco Francesco Roberti - hanno oggi reso omaggio all'Ingegnere Lino Bianconi che dopo tantissimi anni investiti nella scuola, prima come docente poi come vicepreside ha finalmente la possibilità di dedicarsi alle proprie passioni a tempo pieno.

Una festa per salutare non solo il vicepreside, ma anche e soprattutto uno stimato collega e amico. Lino Bianconi, vera forza motrice del Majorana, punto di riferimento per studenti e docenti, sempre disponibile all'ascolto, al confronto, alle relazioni individuali e istituzionali.

Sempre in grado di identificarsi negli studenti, nei loro genitori e nei colleghi grazie alla sua empatia, una qualità preziosa e rara.

Ricordando le parole di Rita Levi Montalcini: poche sono le persone che usano la mente, rare coloro che usano il cuore, uniche quelle che usano entrambi; senza dubbio Lino Bianconi tu sei tra questi.

Docente insostituibile nelle comunicazioni, nell'affidare incarichi improrogabili, rendendo tutti valorizzati e necessari, nobilitando sempre il lavoro di docente. Con gentilezza e cortesia ha dato calore facendo sentire ognuno sempre a casa, accogliendo tutti con umorismo e ironia senza perdere mai la sua raffinata autorevolezza.

Gli amici e i colleghi gli augurano di circondarsi di un futuro pieno di buonumore, affetti e soddisfazioni.