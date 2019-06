"Alice... se puoi sognarlo puoi farlo": recital a Pantano Basso

TERMOLI. Il progetto della scuola dell'infanzia di Pantano Basso di Termoli "Alice... se puoi sognarlo puoi farlo" svolto durante tutto l'anno scolastico, che ha coinvolto i bambini di tre ,quattro e cinque anni, ha dato vita al recital di fine anno.

Tale progetto si è prestato bene anche per i laboratori Pon "Artisticamente" di esperienze artistiche e robotica educativa, che segnano la conclusione di un percorso significativo ed emozionante partendo dall'esperienza e dall'osservazione. I bambini sono stati guidati e supportati da tutte le maestre del plesso: Aloia Tonia, Cannavino Sara, Cappella Maria Milena, Di Tommaso Giovanna, Masciotta Antonina, Pasquale Maria Teresa, le insegnanti di inglese Casolino Valeria e Lanzone Anna, i collaboratori scolastici D'Addario Ferdinando e Oriente Franca.

«Si ringrazia per il sostegno e la collaborazione del dirigente scolastico del Secondo Circolo didattico Annibale Rocco e naturalmente tutti i genitori dei nostri piccoli alunni. L'augurio di noi maestre per i piccoli alunni è quello di volare sempre più in alto, perché noi crediamo più nelle loro ali che nelle nostre braccia. "Il segreto è circondarsi di persone che ti facciano Sorridere il cuore... è solo allora che troverai il paese delle meraviglie" (dal Cappellaio Matto)».