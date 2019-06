A proposito del ritiro dei rifiuti...

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo da un residente del quartiere Difesa Grande una nota in materia di igiene urbana: «A proposito della rimozione dei rifiuti in piazza del Papa... è da qualche mese e, la cosa si ripresenta ogni anno in questo periodo, che vengono lasciate buste nere contenenti sfalci di erba da giardino sulle aiuole del vialone Santa Maria degli Angeli. Quest'anno alcuni incivili residenti della zona hanno voluto arricchire tale presenza, con altre contenenti plastica e schifezze varie. La Rieco non ha ancora rimosso nulla, dopo una mia segnalazione.

Ho anche proposto alla stessa ditta di fornire il quartiere di un Ecobox come quelli presenti in altre zone di Termoli. L'ideale sarebbe mettere un cassone grande per le erbacce potate, nonché un controllo dei vigili urbani visto e considerato che nella zona vi sono più cani che residenti che lasciano escrementi sui marciapiedi e le stesse aiuole. Manca il senso civico, ma se ci fosse una pattuglia di Vigili urbani in zona sarebbe molto meglio. Grazie».