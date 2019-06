Weekend ideale per andare al mare, domenica avremo qualche grado in meno

TERMOLI. Ci si attendeva il boom delle alte temperature, forse l’umidità ha reso maggiormente fastidiosa la giornata di oggi. Le previsioni di Meteoinmolise.com recavano una giornata completamente stabile e soleggiata, però da qualche passaggio nuvoloso in particolar modo al mattino. Serata calda e stabile. Temperature in ulteriore aumento le quali localmente superiori a 36-38 gradi in Basso Molise, con venti assenti e mare calmo.

Il riscontro odierno ha visto l’arrivo del fronte caldo da Ovest, che ha causato un aumento di nubi sulla regione, con anche qualche goccia di pioggia. Le temperature rimangono comunque molto elevate.

Ma qual è il meteo previsto per domani? Nella terza domenica di giugno avremo un giorno festivo completamente stabile e soleggiato. Qualche sporadica nube sui rilievi. Si perderà qualche grado rispetto alla giornata precedente per l’ingresso di correnti più fresche da ovest; valori che supereranno comunque i 30 gradi ovunque. Mari calmi. Venti deboli o assenti, tendenti da maestrale sulla costa.

Insomma, una domenica ideale per scendere sulla spiaggia e fare bagni al mare. Già il prologo di odierno ha visto tanta gente recarsi sull'arenile, più sul versante delle spiaggie libere che nei lidi, il turismo del weekend, più mordi e fuggi.