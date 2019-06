'A rejecelle: uno dei maggiori appeal turistici di Termoli

TERMOLI. La guida turistica termolese in primis presenta al gruppo di ospiti i due UNICUM della cittadina ossia la Passeggiata -Terrazza di Federico (con tutto il borgo Vecchio) e il monumento Sogno per Sempre (incrocio tra il 15° meridiano e il 42° parallelo)

Sulla unicità di queste due attrazioni turistiche ho già esposto le ragioni rispettivamente in https://www.termolionline.it/news/attualita/798933/via-federico-di-svevia-lunicum-di-termoli

https://www.termolionline.it/news/attualita/785237/un-selfie-sul-meridiano-a-londra-costa--20--euro-a-termoli-e--gratuito

In secondo luogo, dovrebbe presentare quattro appeal turistici di minore rilievo rispetto alle due diversità assolute di Termoli. Che caratterizzano la sua origine marinara: A’ R-J-ECE-LL, LA ROSA DEI VENTI, LE DUE ANCORE, I TRABUCCHI (a prescindere che alcuni sono ovviamente ritrovabili in altre città bagnate dal mare).

A’ R-J-CE-LL, il vicolo più stretto d’Italia. È largo 41 centimetri e lungo appena 7,88 metri, sito nel cuore di Termoli del Borgo Antico. Riporto qui la recensione simpatica di una turista austriaca. “Stretto, stretto che più stretto non si può. Questo vicoletto vi metterà decisamente alla prova se soffrite di claustrofobia o non siete"magrolini", ma passarci è veramente una piccola divertente avventura"!

LA ROSA DEI VENTI è posta sul pavimento in piazza Castello sul lungomare che porta ai famosi trabucchi e sotto il Castello di Federico . Una realizzazione istruttiva per Termolesi e turisti.

LE DUE ANCORE vogliono significare che Termoli è un paese marinaio. In origine erano poste all’ingresso dell’Istituto Nautico di Viale Trieste. Contesto perfetto. Oggi sono degradate a reggicatena per la chiusura di Corso Umberto. Pazzesco, un simbolo marinaro in pieno cemento. Invece: non possono che essere collocate nel porto. Coerenza oblige.

I TRABUCCHI Attualmente ce n’è rimasto uno solo funzionante. Ma vi è una proposta di lanciare altre cinque nuove strutture. L’insieme di eventi culturali e ristorazione del pescato dai trabucchi stessi dovrebbe permettere lo sviluppo di un piano promozionale dei prodotti ittici locali

Molti Termolesi danno poca importanza a queste attrattive minori. Bisognerebbe imparare dagli Inglesi che oltre ai grandi Musei, Monumenti, Parchi valorizzano anche monumenti e siti di livello minore della loro storia.

Naturalmente ogni attrattiva va presentata sia nel materiale promozionale sia attraverso le attrezzature interattive. Di questo circuito turistico minore potranno fanno certamente parte le statue di tre personaggi termolesi di prestigio Carlo Cappella, Benito Jacovitti, Gennaro Perrotta, https://www.termolionline.it/news/attualita/803961/churchill-e-tre-termolesi-di-prestigio

E se il pernottamento previsto va oltre uno o due giorni, il tour va ampliato ai siti più belli del Molise, https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/14/romolo-giuly-la-serie-tv-prende-in-giro-il-molise-ma-la-regione-e-un-vero-gioiello/4690799/

Supersintesi. In un piano turistico, in cui tra l’altro si prevedono varie durate di pernottamento, occorre programmare gli itinerari opportunamente.

Le attrattive di diverso livello e le statue dei tre personaggi di prestigio fanno da completamento al fulcro di Termoli: Passeggiata - Terrazza di Federico, il Castello, l’intero borgo Vecchio ed il Monumento il Sogno per Sempre. Quando è possibile vanno visitati alcuni punti interessanti del Molise. Va da sé che l’impiego di guide turistiche professionali diventa necessario.