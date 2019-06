TERMOLI. Terza domenica di giugno, a Termoli c'è ancora qualcosa che non funziona sulla pulizia dei tratti di arenile libero.

«Buongiorno, volevo segnalare la mancata pulizia del litorale Sud, a Rio vivo. La spiaggia libera nel tratto che va dal lido Buena vista verso Sud è nel totale abbandono, erba alta, cumuli di rifiuti organici e non, plastica a go go e soprattutto erbaccia non tagliata lì dove dovrebbero sostare i bagnanti. Questa la situazione di ieri mattina, mi hanno detto che oggi è addirittura peggiorata.. Ieri ho scattato alcune foto e inviate in amministrazione, ma non capisco come mai nessuno si sia preoccupato di provvedere alla bonifica del tratto interessato... Possiamo fare qualcosa?»

Speriamo che qualcuno intervenga e faccia rimuovere i rifiuti.