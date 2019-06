Noie al potabilizzatore del Liscione, Molise Acque sospende il flusso idrico

TERMOLI. Potremmo chiamarla doccia fredda, ma sarebbe un lusso. Poiché di acqua che verrà a mancare si parla. Non bastasse la riduzione del flusso idrico del 20% disposta ieri per 9 comuni del basso Molise, da Larino a Termoli, per otto di questi: Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero, l'azienda speciale Molise Acque ha reso noto oggi di aver disposto la sospensione del flusso idrico, a causa di problemi tecnici presso l'impianto di potabilizzazione del Liscione.

La nota è stata indirizzata anche alla prefettura di Campobasso, come peraltro avvenuto anche ieri. «Pertanto si invitano i comuni in indirizzi ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico, in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata di oggi, 16 giugno».