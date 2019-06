Flusso idrico sospeso dal Liscione, la Crea: fino a lunedì sera non garantiamo l'acqua

TERMOLI. Con una nota inviata sia al comune di Termoli che alla prefettura di Campobasso, la Crea gestioni srl, che ancora conduce il ciclo idrico integrato in città, ha evidenziato possibili problemi di erogazione del servizio per le giornate di oggi e domani a causa della sospensione del flusso idrico da parte di Molise Acque. «Vista la comunicazione inviata da Molise Acque, inerente la sospensione del flusso idrico nella giornata odierna, comunichiamo che non potrà essere garantita la normale erogazione del servizio sul territorio del comune di Termoli, nelle giornate di oggi e domani. Le eventuali criticità si dovrebbero risolvere entro la serata di lunedì 17 giugno».