TERMOLI. Anche in una domenica climaticamente da estate perfetta, sull'arenile Nord di Termoli nei lidi non c'e stata la ressa, un discreto movimento ma tutto ordinato.

Più d'assalto sono stati presi gli spazi di spiaggia libera, del resto siamo ancora a meta giugno l'estate ufficiale entra tra 5 giorni, col solstizio, e poi non dobbiamo nemmeno dimenticare che fino a una decina di giorni fa più che essere in estate sembrava vivessimo un supplemento di autunno inoltrato.

Il grande e torrido caldo ci sta facendo sentire i suoi bollenti benefici solo da qualche giorno a questa parte.

Diciamo quindi che psicologicamente la gente non ancora entra nell'ordine delle cose prettamente estive e poi tutto sommato il grosso delle persone che lavorano non sono ancora entrati in regime di ferie e allora prima di decidere di stare un po' di giorni lontano da tutto e da tutti con i piedi a bagnomaria oppure come cantava Edoardo Vianello, "Con le pinne, fucile ed occhiali...",. aspetta un po' nonostante il clima dice il contrario.