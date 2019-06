URURI. Già sul piede di guerra da diverse settimane, a causa dei sempre più frequenti disservizi in materia di erogazione del flusso idrico da parte di Molise Acque, dopo le comunicazioni delle ultime ore, il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani, promette battaglia. «Non sono più disposto a tollerare altro, non e possibile che una regione come il Molise, ricca di acqua, nel 2019 resti a secco a causa di questi sono giorni di calura, da noi c'è la trebbiatura e l'acqua e indispensabile, è una vita che razioniamo, e non possiamo neanche berla, siamo alla frutta, cosi passiamo una stagione in questa maniera? Domani scriveremo a tutti da Conte a Toma, dal prefetto a tutti gli organi di stampa».

Intanto, il primo cittadino ha affisso un avviso con cui invita la popolazione a essere parsimoniosa nei consumi idrici.