Eutrofizzazione e potabilizzazione, «Quante coincidenze di eventi»

TERMOLI. Dalle criticità dell’ospedale San Timoteo alla crisi idrica in basso Molise, non conosce tregua l’azione di pungolo del dottor Giancarlo Totaro, che già in settimana si era espresso sulle questioni relative al Liscione.

«Toh, adesso mancherà totalmente l'acqua per guasto "all'impianto di potabilizzazione", non più solo il 20% in meno come annunciato in precedenza. Quasi ce lo aspettavamo. Quante coincidenze di eventi. La prossima settimana adesso ci saranno ancora le analisi di controllo dell'acqua potabile a Termoli e paesi diga-dipendenti? I cittadini hanno il diritto di conoscere i valori che risulteranno dalle analisi dell'acqua "al rubinetto di casa".

Il ciclo dell'azoto (detersivi, fertilizzanti etc.) è molto importante e troppo spesso sottovalutato. L'eutrofizzazione e l'aumento del rischio microbiologico costringe all'uso eccessivo di derivati del cloro per la potabilizzazione delle acque con il conseguente rischio di aumento dei trialometani potenzialmente cancerogeni la cui concentrazione aumenta nei mesi estivi anche a causa della evaporazione e dagli aumentati consumi idrici. L'aumento dei trialometani (a moderate concentrazioni) non ha una tossicità immediata e quindi arrecherebbe eventuali danni soprattutto ai cittadini residenti nel basso Molise che utilizzano l'acqua del Liscione tutto l'anno ,soprattutto nei bambini per il maggior turn over cellulare di quasi tutto l'organismo e per il maggiore uso che ne faranno per tutta la vita. Abbassare i consumi di acqua potabile dovrebbe anche aiutare ad abbassare la bio-concetrazione per diluizione mantenendo più acqua nella diga. Si è, infatti, sorprendentemente verificata in questi giorni anche la positiva congiuntura dichiarata da Molise Acque di "un eccessivo consumo idrico" a stagione estiva ancora iniziata che certo tra l'altro non farebbe presagire niente di buono per il resto della stagione estiva a cui adesso bisogna aggiungere anche un "provvidenziale" guasto. "Noi cittadini" si fa formale dichiarazione di crederci.

Però incredibilmente la richiesta di Molise Acque di diminuire l'erogazione idrica del 20% per "eccessivo consumo" contribuisce a mantenere una maggiore quantità di acqua nella diga e quindi a determinare una maggiore diluizione delle sostanze nocive nell'acqua. Ovvero lasciare più acqua nella diga ,diminuendo del 20% i consumi, aiuta quindi ad ottenere risultati analitici più vicini a quelli normali; una "fortunata" coincidenza. Interrompere l'erogazione poi è una coincidenza ancor più fortunata. Le quantità di sostanze sono le stesse ma il risultato della determinazione è diverso perché calcolato in "concentrazione".

La riduzione della erogazione è stata fatta per diminuire i consumi ma dovrebbe aiutare anche a migliorare i risultati delle analisi. L'interruzione aiuta ancor di più. Non tutti i mali vengono per nuocere.

Comunque con l'idro-diluizione cambia la concentrazione ma la quantità assoluta di sostanza analizzata rimane la stessa e se viene usata troppa acqua dai paesi bassomolisani ci sarebbe una idro-concentrazione nel bacino idrico che potrebbe portare i valori oltre i limiti previsti con problemi per la potabilizzazione e l'utilizzo dell'acqua a scopopotabile con possibili interruzione della erogazione idrica. Comunque l'interruzione è avvenuta per guasto all'impianto di potabilizzazione (ancora sic).

I sindaci in questi momenti di particolare stress biologico del lago di Guardialfiera devono essere vigili almeno quanto l'Arpa a verificare con attenzione i valori rilevati a monte e a valle».