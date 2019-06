Riaperti i termini per iscriversi all'albo comunale delle associazioni

TERMOLI. Riaperti da ieri e fino al primo luglio i termini per l’iscrizione all’albo comunale di tutte le associazioni culturali, sportive, assistenziali, di tutela ambientale, di promozione sociale, e di tutela e valorizzazione del territorio, ecc a chiedere e/o richiedere l'iscrizione all'albo comunale, specificando la sezione (o le sezioni) di iscrizione, che deve essere coerente con le finalità perseguite nel proprio Statuto o atto costitutivo.

Requisiti per l'iscrizione: possono essere iscritte all'albo tutte le Associazioni locali, le società, o altri organismi comunque costituiti che hanno sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Termoli. Possono essere iscritte tulle le associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale. Possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività; la sussistenza di tali condizioni a valutata dall'Assessorato competente, d'intesa con il dirigente comunale. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che la società o l'associazione assume, devono essere espressamente previsti: Organismi statutari regolarmente costituiti; Effettività dell'attività sociale da almeno un anno all'atto della domanda di iscrizione e prevedibile continuità operativa.