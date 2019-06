Crisi idrica in Basso Molise, Di Pardo: «Alcune precisazioni sono dovute...»

PETACCIATO. Occasione di polemica per il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, sul disagio idrico delle ultime ore.

«Alcune precisazioni sono dovute....

- L’avviso della Molise acque è arrivato in comune alle ore 10 e 40. La comunicazione ai cittadini è partita alle 10 e 49!!!! In passato divieti di utilizzo dell’acqua per la presenza di batteri coliformi, che arrivavano di sabato al comune, venivano divulgati, quando andava bene, il lunedì !!!

- Sulla qualità dell’acqua esistono protocolli di controllo messi in atto da enti preposti: Molise Acque, Arpam e Asrem. Il comune emette comunicati se riceve note da uno di questi enti: creare allarmismi inutili, oltre a creare disagi nella popolazione, è anche reato.

- Questa amministrazione si è mostrata attenta sin dal suo insediamento a tutte le problematiche riguardanti la cittadinanza non facendo mai mancare news o avvisi senza ulteriori aggravi di spese per le casse comunali (per esempio acquistando una app);

- siamo a stretto contatto con la Molise acque e l’assessore ai lavori pubblici per cercare di limitare eventuali disagi, lavorando anche oggi ( domenica) a tutte le possibili soluzioni per aumentare la capacità del potabilizzatore;

- Al comune spetta la gestione dell’acqua all’uscita del serbatoio. Fino al serbatoio, l’unico ente responsabile, è la Molise acque!

Mi preme ringraziare il presidente, i dirigenti e i tecnici della Molise acque, oltre che l’assessore Vincenzo Niro, per come stanno affrontando il problema. Purtroppo per troppo tempo non sono stati fatti investimenti sull’impianto di potabilizzazione ( gli ultimi risalgono al 2011/2012) che oggi risulta essere insufficiente a soddisfare la richiesta idrica dei comuni.

Conviene sempre utilizzare buonsenso .... sempre!»