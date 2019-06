TERMOLI. “Non si tratta solo di migranti” è il tema delle iniziative inserite nella Giornata mondiale del Rifugiato 2019 coordinate dall'Istituto “Gesù e Maria”, ente gestore insieme al Consorzio Aid del progetto Sprar-Siproimi “Rifugio Sicuro” attivato dal Comune di Termoli in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino.

Lunedì 17 giugno 2019, nella sala della Cittadella della Carità, sono stati presentati gli eventi organizzati dal 20 al 29 giugno 2019(convegni, concerti, mostre e installazioni, incontri, proiezioni di film, visite guidate). Alle iniziative collaborano numerose associazioni della rete sociale del territorio.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte: Suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas della Diocesi di Termoli – Larino; Antonio D’Adderio, direttore dell'Istituto Gesù e Maria; Gianni Pinto della Caritas diocesana; Roberto De Lena, Rossella Riccelli, Sabrina Del Pozzo e Luigi Muzio, operatori della Caritas diocesana di Termoli – Larino impegnati nel progetto Sprar-Siproimi “Rifugio sicuro” che conta 76 posti disponibili, di cui gran parte minori e famiglie, dislocati in appartamenti tra Termoli e Larino e in una casa protetta a Ururi.

Al centro delle manifestazioni ci sono i temi dell'accoglienza considerata come risorsa per il welfare della comunità e del territorio e le pratiche di inclusione sociale dei migranti e di tutte le persone in stato di bisogno, la tutela delle vittime di tratta, le politiche per l'intervento in favore dei senzatetto, la cultura, la valorizzazione del territorio, la musica e il cinema. Una promozione integrata della cultura dell'accoglienza contro ogni forma di discriminazione e stereotipi.

A fare da guida agli eventi si ricordano le parole che Papa Francesco ha scelto per la Giornata mondiale del migranti nelle varie declinazioni che mettono sempre al primo posto “gli ultimi”.

Sintesi degli eventi (in allegato programma in dettaglio e descrizione dei singoli eventi):

giovedì 20 giugno , ore 18, sala consiliare Comune di Termoli: “ Mai più schiave, né schiavi ” - convegno sulla tratta degli essere umani ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo;

, ore 18, sala consiliare Comune di Termoli: “ ” - convegno sulla tratta degli essere umani ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo; venerdì 21 giugno , ore 21, scalinata del Folklore a Termoli: proiezione del film “ Paese Nostro ”;

, ore 21, scalinata del Folklore a Termoli: proiezione del film “ ”; sabato 22 giugno , ore 22, scalinata del Folklore a Termoli: concerto di “ Je suis Napolitain ”;

, ore 22, scalinata del Folklore a Termoli: concerto di “ ”; giovedì 27 giugno , ore 18.30, sala consiliare Comune di Termoli: convegno su “housing first e diritto all'abitare ” e, alle 21, scalinata del Folklore a Termoli, proiezione del film “ Elling ”.

, ore 18.30, sala consiliare Comune di Termoli: convegno su ” e, alle 21, scalinata del Folklore a Termoli, proiezione del “ ”. venerdì 28 giugno , ore 18.30, sala consiliare del Comune di Termoli: “ To-get-ther ” presentazione della campagna “ Liberi di partire, liberi di restare ” con la partecipazione di mons. Nunzio Galantino , Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

, ore 18.30, sala consiliare del Comune di Termoli: “ ” presentazione della campagna “ ” con la partecipazione di mons. , Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; sabato 29 giugno alle 10 “ borgo aperto ” con visita guidata del Paese Vecchio di Termoli e, dalle 12 alle 19, apertura della “ Termoli Sotterranea ”;

alle 10 “ ” con visita guidata del di Termoli e, dalle 12 alle 19, apertura della “ ”; sabato 29 giugno alle 21 scalinata della Cattedrale di Termoli: concerto dell'Orchestra giovanile, coro femminile e piccolo coro di voci bianche “Punto di valore”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

GIUGNO 2019

TERMOLI

NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI

Le iniziative saranno coordinate dall’Istituto Gesù e Maria ente gestore del progetto

sprar/siproimi “Rifugio Sicuro” del Comune di Termoli

In collaborazione con:

Associazione Apsi

Archeoclub Termoli

Consulta per le disabilità del Comune di Termoli

Cooperativa DiversaMente

Fa.c.e.d. Onlus

Associazione Incontrarsi

Interferenze

La Città Invisibile

Associazione Mai Più Sole - Termoli

On The Road Onlus

Cooperativa Progetto Popolare

Associazione PietrAngolare

Tempi Moderni

PROGRAMMA

Giovedì 20 giugno.

Ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Mai più schiave né schiavi: convegno sul tema della tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo.

Il fenomeno della tratta di esseri umani coinvolge milioni di donne ed uomini nel mondo e dopo il traffico di armi e droga è il terzo business più redditizio che pertanto favorisce le grandi organizzazioni criminali mondiali. Uscire dalla spirale infernale del debito e della violenza è un percorso a ostacoli per le vittime, sottoposte a ricatti e vessazioni di ogni tipo. Qual è la rilevanza che tale fenomeno assume in Italia e nei nostri territori? Quali sono le politiche di contrasto allo sfruttamento e alla tratta a livello globale, continentale e nazionale? Quali interventi si stanno ponendo in atto anche nei nostri territori per la tutela delle vittime e la lotta allo sfruttamento sessuale e lavorativo. Questi i temi che verranno approfonditi nel corso del convegno di oggi.

Intervengono:

Suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana di Termoli - Larino - Introduzione e moderazione del convegno

Anna Pozzi, giornalista, autrice del libro Il coraggio della libertà - Politiche per la tutela delle vittime e per l’emersione del fenomeno. Il coraggio della libertà delle vittime e l’esperienza di Casa di Ruth

Flavia Posa, On The Road Onlus - Il fenomeno dello sfruttamento sessuale nel territorio bassomolisano e gli interventi in atto per la tutela delle vittime

Don Claudio Barboni, Migrantes regionale e diocesana Cerignola - Buone pratiche per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e per la tutela delle vittime: l’esperienza di Casa Bakhita a Borgo Tre Titoli

Davide Di Rado, Fa.c.e.d./on The road Onlus- Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel territorio basso molisano e gli interventi per la tutela delle vittime

Nel corso del convegno si terranno delle letture da estratti del libro Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall’inferno della tratta di Blessing Okoedion con Anna Pozzi a cura dell’Ass.ne Mai più Sole - Termoli.

Venerdì 21 giugno.

Ore 21:00 presso la Scalinata del Folklore a Termoli.

Proiezione del film Paese Nostro. Il film che avremmo voluto mostrarvi di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise.

Un film collettivo sull’Italia dell’accoglienza diffusa, realizzato dagli autori ZaLab nel 2016 prodotto dal Ministero degli Interni ma mai distribuito

Il decreto sulla sicurezza recentemente entrato in vigore (cosiddetto Salvini) pone a serio rischio la sopravvivenza del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati (Sprar), considerato un modello virtuoso di accoglienza a livello europeo. Il film racconta dall’interno il funzionamento di alcuni di questi progetti, diffusi su tutto il territorio nazionale.

In Italia esiste un mondo che sta aiutando la crescita del Paese, è quello degli operatori e mediatori dei progetti di accoglienza della rete SPRAR, un sistema pubblico basato sulla sinergia tra Comuni, Ministero degli Interni e associazioni. ZaLab ha voluto raccontare questo mondo, seguendo le vite, i pensieri, i sogni, le fatiche di chi ogni giorno lavora nella costruzione di un futuro complesso e necessario.

L’idea è stata proposta nel 2016 ad un bando del fondo FAMI gestito dal Ministero degli Interni. Il bando è stato vinto e il film è stato fatto. Poi però non è mai uscito, perché il Ministero, proprietario dei diritti del film, l’ha chiuso in un cassetto. Sia con Marco Minniti Ministro, sia ora con Matteo Salvini.

Ci sembra un grande errore tenere nascosto il racconto di questa Italia, ancora più oggi che sta subendo misure e voci di isolamento e segregazione.

ZaLab avrebbe voluto che Paese Nostro fosse mostrato sin dalla sua finalizzazione, a inizi 2017.

Non è stato possibile. Ancora oggi non potremmo farlo, invece lo mostriamo.

A cura della Caritas diocesana Termoli – Larino e della rete Interferenze

Sabato 22 giugno.

Ore 22:00 presso la scalinata del Folklore a Termoli.

Concerto di Je suis Napolitain

A partire dalle 22 ospiti della serata i Je suis Napolitain, un gruppo di musicisti napoletani emigrati al nord accompagnati da una musa italo - spagnola che si ritrovano a Termoli per un’occasione che vuole essere qualcosa di più di un semplice spettacolo.

Una selezione di canzoni del repertorio della Canzone classica napoletana e del filone contemporaneo fanno da filo conduttore alle rocambolesche avventure che Enrico vive sulla sua pelle decidendo di lasciare la sua Napoli per trasferirsi nella “Gran Milan”, dove incontra personaggi buffi, grotteschi ed esilaranti.

Il risultato è un gioco, un'oscillazione tra la profondità delle canzoni e l'ironia di monologhi e gag che sbeffeggiano gli stereotipi del sud e del nord.

Giovedì 27 giugno.

Ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Aiutiamoli a casa! Housing first e diritto all’abitare.

L’approccio Housing First affonda già le sue radici negli anni ‘50 e ‘60 negli Stati Uniti ma diventa più noto negli anni ‘90 quando Sam Tsemberis, considerato suo fondatore, avvia a New York il programma Pathways to Housing che si basa sull’assunto principale che la casa è un diritto umano primario

I principi che guidano questo approccio – e che ribaltano completamente il tradizionale percorso a scalini (staircase), evidentemente insufficiente a rispondere alla complessità dell’Homelessness, anche perché basato su regole standard troppo rigide (one size fit) – sono: la comprensione del bisogno dell’utente; un supporto che dura per tutto il tempo necessario; accesso ad appartamenti indipendenti situati in diverse zone della città (scattered site housing); separazione del trattamento dal diritto alla casa; auto-determinazione del soggetto nelle scelte da fare; definizione di un programma di supporto condiviso tra servizio sociale e utente (recovery orientation); riduzione del danno.

Nel corso del convegno si approfondirà quindi la situazione dei senza dimora e dell’emergenza casa sul nostro territorio e le politiche in atto per il riconoscimento del diritto all’abitare; inoltre verrà approfondito il filone, connaturato all’approccio Housing First, della casa come spazio terapeutico e di riconquista del sé.

Modera:

Fabrizio Occhionero, giornalista

Saluti istituzionali

Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli - Larino

Intervengono:

Giuseppe Dardes, formatore Fio. Psd - L’approccio Housing First: storia, strumenti, prospettive

Antonio Russo, Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale

Francesco De Lellis - La Città Invisibile - Senza tetto, emergenza abitativa e diritto all’abitare: l’esperienza de La Città Invisibile a Termoli

Angelo Malinconico, direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli

Cooperative sociali Progetto Popolare e diversaMente: progetti sperimentali di supporto all’abitare

Ore 21.00 presso la Scalinata del Folklore.

Proiezione del film Elling di Petter Naess.

A seguito del convegno sul tema della casa e del diritto all’abitare si terrà la proiezione del film Elling, a cura dell’Associazione Incontrarsi e della rete Interferenze.

Elling e Kjell Bjarne hanno passato gli ultimi due anni chiusi in un istituto per malati di mente. Ora che sono fuori stanno cercando di vivere la loro vita come persone normali anche se Elling scrive poesie e le nasconde nelle confezioni di crauti al supermercato aspettando che prima o poi qualcuno le legga, e Kjell Bjarne è fissato con le donne.

L’Associazione Incontrarsi è nata giuridicamente l’8 settembre 2003, ma di fatto è già attiva dal 2000. Ha sede presso il Centro di Salute Mentale di Termoli, con la cui equipe collabora in stretta sintonia sin dai suoi esordi. L’Associazione è stata la naturale risposta ai bisogni di familiari ed amici di persone con problemi psichici.

L’Associazione si ispira e si richiama esplicitamente alla legge 180 (cosiddetta Basaglia), aiutando e sostenendo le famiglie sulle quali ricade spesso il peso del disagio psichico e che, non adeguatamente preparate , rischiano di ammalarsi anche loro. I familiari e gli amici aderenti all’Associazione, supportata dal personale specializzato del CSM, si incontrano periodicamente per apprendere nozioni di carattere informativo psico-educazionale e comportamenti utili ad affrontare e contrastare momenti di crisi famiglia

Venerdì 28 giugno

Ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

To-get-there: presentazione della Campagna Liberi di partire, liberi di restare.

Nel corso dell’incontro verrà presentata la Campagna Liberi di partire, liberi di restare, un segno della Chiesa italiana, perché cresca la consapevolezza delle storie dei migranti, si sperimenti un percorso di accoglienza, tutela, promozione e integrazione dei migranti che arrivano tra noi, non si dimentichi il diritto di ogni persona a vivere nella propria terra.

È una campagna di denuncia dei morti, di violenze, della tratta di persone indifese che una storia nuova di accompagnamento dei migranti può scongiurare.

È una campagna che vuole promuovere uno sviluppo umano integrale, per “tutti gli uomini e tutto l’uomo”, a livello familiare e comunitario, che intende considerare la ricchezza e le potenzialità dello scambio interculturale, in relazione alle dinamiche demografiche, sociali, economiche in atto, anche nel nostro Paese.

È una campagna che costituisce un ‘segno dei tempi’, un luogo di testimonianza di libertà, solidarietà, giustizia, democrazia. Di pace. Insieme.

Fabrizio Occhionero, giornalista - moderatore

Intervengono:

Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli - Larino - L’impegno della Chiesa locale in favore dei migranti dentro e oltre il sistema sprar/ siproimi

Gianni Pinto, Caritas Diocesana di Termoli - Larino - Presentazione della Campagna Liberi di partire, liberi di restare: il progetto in favore dei migranti esclusi dall’accoglienza nel Comune di Termoli

Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Tra la gente, con la gioia del Vangelo: la Chiesa in uscita di Papa Francesco

Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 10:00 presso il Paese Vecchio e Piazza Duomo a Termoli.

Borgo aperto e Punto di Valore.

Una giornata all’insegna della conoscenza della storia e della valorizzazione delle risorse artistiche e archeologiche del nostro Borgo Antico; all’insegna della musica e della valorizzazione delle risorse dei giovani termolesi impegnati nel progetto musicale di Punto di Valore.

Le comunità che conoscono la propria storia sono davvero capaci di includere le diversità nel dialogo e nell’ascolto reciproco. La storia locale come fonte di apertura e non di arroccamenti su un’idea di identità e comunità escludenti.

Alle ore 10:00 e fino alle 12:00 sarà possibile, in collaborazione con l’Archeoclub di Termoli, effettuare una visita guidata nel Paese Vecchio. È gradita la prenotazione.

Dalle ore 12:00 e fino alle 19:00 sarà possibile, presso i locali dell’episcopio, accedere all’installazione a cura del progetto sprar/siproimi “Rifugio sicuro” e quindi visitare la Termoli Sotterranea. La visita alla Termoli sotterranea, che include anche quella alla Cattedrale di Piazza Duomo, è a cura dell’Associazione PietrAngolare. Anche in questo caso è gradita la prenotazione.

Per le prenotazioni si può scrivere all’indirizzo rifugiosicuro@caritastermolilarino.it oppure telefonare al numero 0875701401 nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10:30 alle 12:30, mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30, venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30.

A partire dalle 21.00, invece, si esibirà nel suggestivo palco della scalinata della Cattedrale l’Orchestra giovanile, coro femminile e piccolo coro voci bianche Punto di Valore.

Punto di Valore è un’associazione culturale nata nel 2009 per promuovere, partecipare e incentivare attività culturali, didattiche e ricreative.

L’associazione Pietrangolare nasce dal desiderio di 8 giovani molisani di investire le loro competenze nel loro territorio di origine, avviando processi generativi di formazione e valorizzazione dei beni culturali ed ecclesiastici.

Tra le iniziative più apprezzate, il progetto Chiese Aperte finanziato con il contributo 8×1000 alla Chiesa Cattolica e attuato dall’Associazione Pietrangolare nella Diocesi di Termoli Larino ha visto la realizzazione di iniziative di custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di interesse storico.