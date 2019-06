Umore nero nei paesi senz'acqua del basso Molise: autobotti tamponano l'emergenza

TERMOLI. Basso Molise a secco. Solo a Termoli non ci sono state conseguenze, anche per l'ausilio proveniente dal Cosib, a cui la Crea gestioni srl si è rivolto, ma altrove le criticità sono notevoli. «E' da ieri che stiamo portando acqua a San Martino e Portocannone, in tarda mattinata all'ospedale Vietri di Larino», dichiarazioni che abbiamo raccolto dal Governatore della Misericordia Romeo Faletra, con la Protezione civile della Misericordia di Termoli sempre presente a ogni chiamata.

Ma l'umore dei residenti nei paesi a secco è nero. Molise Acque sta erogando un flusso minimo, che non riesce a soddisfare i bisogni delle collettività e allora via alle autobotti.

Tra le testimonianze raccolte, quella di un residente a Portocannone.

«Se l’emergenza è dovuta alla non potabilizzazione, erogatela ugualmente solo per un uso igienico e non da bere. Un conto è cucinare con l’acqua in bottiglia, un conto è per gli altri usi. E poi mi chiedo, siamo solo all’inizio dell’estate e con poche presenze turistiche, cosa accadrà a luglio/agosto?

Ci teniamo anche quest’altro disservizio? Una volta i servizi erano perlomeno garantiti, dall’acqua alla sanita, ora non più. E’ assurdo avere un sistema “medievale” di un servizio distribuzione di un bene prezioso.