Auto parcheggiano nel cantiere del PalAltriSport

Veicoli al crocevia L’unione dei servizi fa un corpo di Polizia locale

L’art. 117 Cost. prevede che le Regioni abbiano competenza ad emanare norme legislative in materia di circoscrizioni comunali. Per di più, il c. 2 dell’art. 33 del dlgs n. 267/2000 favorisce l’esercizio associato delle funzioni e delle attività dei Comuni di minore dimensione demografica.