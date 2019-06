Molise Acque accelera: in funzione il "Molisano centrale", a giorni anche a Termoli

LARINO. Acquedotto molisano centrale in funzione a Larino da alcune ore per sopperire alla crisi idrica degli ultimi giorni. Accelerate tutte le prove tecniche e le azioni propedeutiche all’allaccio, che per quanto riguarda la città frentana era stato annunciato nella prima parte di giugno. Una decisione che la struttura di Molise Acque, di concerto con la Regione Molise, ha preso per andare incontro alle esigenze della popolazione e dell’utenza non domestica.

L’allaccio, a cascata, riguarda anche Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino.

Comuni come San Giacomo degli Schiavoni, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia vedranno l’allaccio nei prossimi giorni.

Intanto, il guasto all’impianto di potabilizzazione della diga è stato risolto parzialmente, occorre ancora attendere la fine del ciclo di pulizia, che avverrebbe nella notte. Ore contate, dunque, per i disagi nei centri del basso Molise.