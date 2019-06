L'ambito Brevetto sportivo tedesco per la prima volta in Molise Copyright: Termolionline

L'ambito Brevetto sportivo tedesco per la prima volta in Molise Copyright: Termolionline

L'ambito Brevetto sportivo tedesco per la prima volta in Molise Copyright: Termolionline

TERMOLI. Per la prima volta in Molise uno dei brevetti sportivi militari più ambiti, il Deutsches Sportabzeichen - Brevetto Sportivo Tedesco che vedrà la partecipazione di circa 50 iscritti all'evento tra Carabinieri, Finanzieri, Poliziotti, Vigili del Fuoco e appartenenti alla Guardia Costiera. Il Dsa dal 1958 ha acquisito dignità di Onorificenza della Repubblica Federale di Germania e viene rilasciato dall'Ente Federale Sportivo ed Olimpico Tedesco il Deutscher Olympischer Sportbund Bundeswehr per le Ff.Aa. Tedesche.

L'Onorificenza, riconosciuta anche tra le Forze di Polizia e Armate Italiane, si ottiene superando quattro prove atletiche più nuoto. Salto, corsa veloce, lancio del peso, corsa di resistenza (3000 m) più prova di nuoto. Tali prove riassumono le qualità ginnico-sportive che un militare deve possedere: acquaticita, potenza esplosiva, velocità, forza muscolare, resistenza. All'interno di ogni disciplina è possibile scegliere fra diverse prove, tarate in funzione dell'età e del sesso. Al conseguimento, oltre al diploma, i militari possono fregiarsi di un nastrino che può essere portato sull'uniforme e la relativa medaglia che può essere di bronzo, argento e oro. Appuntamento alle 07, 30 di sabato 22 giugno presso la piscina comunale di Termoli per le prove acquatiche e a seguire ore 09,00 e fino al termine della manifestazione presso l'impianto sportivo G. Cannarsa di Termoli.