Indumenti ai poveri, poveri indumenti...

TERMOLI. Domenica scorsa l'abbiamo definita sul nostro post Facebook la ciliegina sulla torta, beh, ora ci è stata anche messa molta panna montata...

«Una vera vergogna a cielo aperto, questo è lo spettacolo che appare davanti all'ospedale civile San Timoteo di Termoli in questo momento.

E' lecito chiedersi perché accade tutto questo con queste associazioni che sono adibite alla raccolta degli indumenti usati - che tanti cittadini di buona volontà depositano con le intenzioni di far un gesto umanitario - ma che poi devono vedere che i loro gesti sono vanificati così incivilmente. Purtroppo questo dell'ospedale non è il solo raccoglitore a versare in simili condizioni, altri in città sono ridotti così se non peggio.

Allora qualcuno ci dia una spiegazione: perché ciclicamente non passano a ritirare gli abiti nei raccoglitori?