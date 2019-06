PORTOCANNONE. Crisi idrica, da giorni si fatica a gestire la situazione in basso Molise. Un combinato disposto di guai, tra proliferazione di alghe nel Liscione, ritardi sulla tabella di marcia del Molisano centrale (che avrebbe dovuto aprire i rubinetti a novembre) e guasti all’impianto di potabilizzazione, col corollario di risorse al limite, hanno creato problemi e disagi a varie comunità.

Il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ci ha riferito cosa è accaduto e ancora sta accadendo e come si cerca di portare la criticità a soluzione o quanto meno tamponarla.

«Abbiamo vissuto momenti di forte difficoltà; alla mancanza di acqua, che già di per sé è una criticità importante, si è aggiunta anche una frammentarietà di notizie determinata probabilmente anche dal fatto che il problema si è verificato nel fine settimana e quindi ad uffici chiusi.

Ricapitolando: sabato mattina abbiamo ricevuto intorno alle 10 Pec di Molise Acque che ci informava della riduzione del flusso del 20% in via precauzionale. E fin qui nessun problema, è una cosa di routine considerato il periodo, pertanto ci stavamo organizzando per gestire la risorsa tenendo in debita considerazionela predetta riduzione.

Purtroppo domenica mattina alle 10 abbiamo ricevuto un ulteriore Pec che ci informava della sospensione del flusso.

La normalizzazione del flusso era stata preannunciata nella stessa PEC per la serata di domenica,ma visto il perdurare del problema, intorno alle 21 abbiamo richiesto d’urgenza un autobotte alla Protezione Civile per tamponare le esigenze più immediate (famiglie con bambini piccoli, anziani allettati ecc.); naturalmente, essendo domenica sera, abbiamo potutocontare solo sui social e sul passaparola come strumento di comunicazione alla cittadinanza.

Per il lunedì mattina abbiamo richiesto nuovamente l’autobotte questa volta facendola precedere da messaggio diffuso da auto comunale con altoparlanti per dare maggior diffusione possibile alla notizia.

Colgo l’occasione per ringraziare la sala Operativa della Protezione Civile e la Misericordia di Termoli per gli interventi eseguiti quasi in tempo reale.

Finalmente nella tarda mattinata di ieri è stato ripristinato il flusso anche se in misura parziale, tanto che in diverse zone del paese, tipo quelle poste più in alto rispetto al serbatoio, la situazione si è normalizzata solo in tarda serata.

Attualmente la situazione è stazionaria con il flusso in entrata che a stento riesce a compensare quello in uscita.

Stiamo organizzando coi sindaci dei paesi limitrofi un incontro con vertici regionali e dell’azienda speciale Molise acque per avere notizie certe sullo stato dell’arte e sulle tempistiche di effettivo allaccio all’Acquedotto Molisano Centrale, unica speranza di normalizzazione che potrebbe evitarci di passare l’ennesima estate in emergenza».