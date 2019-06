TERMOLI. Siamo stati chiamati da alcuni residenti di Rio Vivo che lamentano scarsa attenzione sulla pulizia della spiaggia subito dopo i lidi balneari. Infatti dopo l'ultimo stabilimento, il Buenavista social club, a parte un piccolo lembo ripulito, per il resto per raggiungere la spiaggia ci si avventura in una boscaglia di vegetazione alta e incolta, sporcizia varia e molto altro.

Una signora ci dice che ieri in casa sua è entrato un rettile, per non parlare dei ratti. Siamo stati sul posto e per raggiungere la zona suddetta siamo stati molto attenti a dove mettevamo i piedi: abbiamo fotografato buste di rifiuti, pneumatici, persino un ombrellone buttato dietro un muro di cemento. Vegetazione di canne altissime e un canale di scolo in mare, non visibile dalle foto, coperto di canne, che oltre ad avere un odore non proprio ideale è ricettacolo d'insetti e altro.

Non è certo la prima volta che ce ne occupiamo, ma vogliamo vedere se ci stancheremo prima noi a denunciare o chi preposto a pulire.