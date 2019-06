TERMOLI. 18 giugno 2019, una data importante per chi, domani mercoledì 19, inizierà la maturità.

Un traguardo importante che vedrà impegnati circa 520 mila studenti in tutta Italia. E se facciamo due calcoli, notiamo che saranno i ragazzi del 2000 ad affrontare questa grande prova. Quei ragazzi nati nell’era della tecnologia, quelli che hanno aperto un nuovo secolo

L’attesa aumenta, il pensiero diventa sempre più insistente e l’ansia cresce. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico, l’agitazione è controproducente e si deve cercare di rimanere lucidi il più possibile, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Chi scrive già l’ha passata questa tappa e, oggi può dirvi di stare tranquilli ma in quella vigilia di prima prova, non riuscì neanche a dormire.

La nottata che precede questo appuntamento inevitabilmente è speciale, diversa dalle altre: innesca un turbillon di emozioni difficili da raccontare ed esprimere a parole.

La colonna sonora di questa lunga notte è sempre la stessa: “Notte prima degli esami”. Un cult che, negli anni, ha accompagnato varie generazioni. Antonello Venditti ne fa una poesia da lasciare ai ragazzi che si imbatteranno nelle prime prove vere che la vita riserva loro. Perché le prove non finiranno con la maturità, e perché la maturità non si basa solo ed esclusivamente su quel pezzo di carta che vi renderà grande. La maturità arriverà con il tempo, con le altre prove che la vita vi metterà davanti. E allora vi guarderete indietro e quella “Notte prima degli esami” diventerà la vostra colonna sonora e vi ricorderete di quegli anni passati nei banchi di scuola, di quei professori che avete amato/odiato, di quei compagni che occuperanno sempre un posto speciale nel vostro cuore.

“Un po’ di ansia ce l’abbiamo- dicono alcuni studenti- soprattutto perché il sistema dell’esame è stato riformato dal ministro Bussetti”. Infatti i ragazzi che domani affronteranno la maturità, si troveranno davanti un nuovo metodo: “due prove scritte e un colloquio orale. Questo il nuovo Esame- scrive il Miur in un comunicato stampa- La terza prova è abolita - con grande gioia degli studenti - mentre rimarranno in gioco la prima prova di italiano e la seconda prova, basata su una o più materie caratterizzanti per ogni indirizzo”.