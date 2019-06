Emergenza idrica: l'assemblea pubblica e la raccolta firme di ViviLarino

LARINO. Anche l’associazione ViviLarino si è attivata contro la recente emergenza idrica del Basso Molise; lo ha fatto inducendo un’assemblea pubblica e attivando una raccolta firme.

Così si sono espressi i soci: «La grave criticità che vivono i cittadini del Basso Molise in questi giorni di inizio estate ci induce a pensare che seppure ci sia stata una improvvisa attivazione della condotta dell’acquedotto molisano centrale siano ancora lunghi i tempi perché i cittadini interessati possano utilizzare un’acqua “buona” delle sorgenti del Matese, con un notevole beneficio in termini di qualità e costi (sollevamento e potabilizzazione).

La nostra associazione il 03/06/19 aveva inviato a Molise Acque una lettera aperta per incontrare i responsabili dell’Ente ed illustrare e discutere sulle nostre perplessità circa la tempistica di reale attivazione del servizio e se la quota-parte idrica prevista sia sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio, visto che in questo periodo la popolazione raddoppia con l’arrivo dei turisti, senza ricorrere all’integrazione con l’acqua dell’invaso del Liscione che tanti problemi organolettici e qualitativi ha dato finora. Ancora non siamo stati onorati di una risposta in tal senso, e quindi noi di ViviLarino invitiamo tutti ad una assemblea pubblica che si terrà il giorno martedi 25 giugno presso la Sala della Comunità in Largo Pretorio a Larino alle ore 18:30.

Il presente invito sarà esteso a tutti i Sindaci del territorio interessati al nuovo servizio, al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore Regionale di riferimento ed al Presidente di Molise Acque.

La partecipazione di tutti è indispensabile per attivare un servizio di grande importanza per il territorio e per il benessere di tutti. “Il diritto all’acqua risulta quale estensione del diritto alla vita”, recita la Dichiarazione universale dei diritti umani».