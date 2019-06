TERMOLI. Riflessioni di un alunno del Majorana alla vigilia della grande prova...

«Esami di maturità..... Ci siamo! Altro che "notte prima degli esami"!! Pomeriggio prima degli esami!! Ché, se mi va bene, stanotte "svengo" e mi sveglio domani che non mi ricordo nemmeno come mi chiamo per i primi cinque minuti. È il pomeriggio che è "tossico".

Riguardo la check list di italiano :rivedersi gli autori degli ultimi mille anni.... Mi metto al pc, navigo un po'.... Vediamo che si dice in rete..... Noooo!! E questo autore chi lo conosce?? Qui dicono:probabile analisi del testo 2019!!intanto mi scolo l'ennesima tisana preparata da mia nonna.... 70°dentro e fuori.... Sono in pantaloncini e le gambe si appiccicano alla sedia in similpelle.... Dopo l'esame dovrò fare un po' di spazio in questa stanza, mamma ha ragione. Innanzitutto fuori tutti i libri di scuola finalmente....

O no???

Quanti pensieri vomitati su quelle pagine.... Le cazzate scritte da Valeria, le caricature dei prof fatte da Paolo sulle ultime pagine..

No, non butto niente. Questi dell'ultimo anno sono libri che voglio tenere. L'accumulatore seriale che è in me ha già in mente un criterio psicopatico per catalogare tutto....

E da domani?? Domani?? "del doman non c'è certezza".... E mo? Chi l'ha detta questa? Ah, Lorenzo il magnifico, programma di terzo, no caro, non mi servi, esci dalla mia testa.

Mentre penso ho perso di vista il cellulare... Vediamo WA:36 messaggi da 7chat... Mi crederanno svenuto su Pirandello.... Ma da quanto tempo penso? Solo 6 minuti. 6minuti fuori dal mondo, solo "io e io".... Però, non è poi cosi male.... Mi sento piu rilassato.... Meglio del tiglio di mia nonna».