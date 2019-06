Flusso ridotto, la Crea non garantisce l'acqua fino a venerdì

TERMOLI. Se l'andazzoa è questo, anche a Termoli, fino a quando non ci sarà il definitivo allaccio all'acquedotto Molisano centrale, ci sarà da tribolare per l'approvvigionamento idrico.

E' quanto si desume dal secondo avviso della Crea gestioni srl nel giro di appena 72 ore, dopo quello di domenica scorsa. In una nota indirizzata al Comune di Termoli, alla prefettura di Campobasso e agli organi di stampa, il gestore che mantiene in esercizio il ciclo idrico integrato in regime di prorogatio, «Vista la comunicazione inviata da Molise acque, nota protocollo n° 7128//2019 del 15/06/19, inerente la riduzione del 20% del flusso idrico, e l'aumento considerevole dei consumi idrici avuti in questi giorni, Vi comunichiamo che non potrà essere garantita la normale erogazione del servizio sul territorio del Comune di Termoli nelle giornata del 19, 20 e 21 giugno 2019. Per sopperire la diminuzione del flusso idrico da parte di Molise Acque , la società si è già attivata richiedendo supporto al Cosib».