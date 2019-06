TERMOLI. Ore 8 del mattino, ingresso dell'Istituto Tecnico "E. Majorana" in via Palermo per raccogliere le emozioni dei maturandi. Si percepisce l'ansia corale di tanti studenti in attesa di affrontare il loro primo vero esame. Mi dirigo subito verso uno studente per fargli qualche domanda.

Gli scritti saranno difficili? Hai studiato abbastanza? Inoltre, l’orale ti spaventa? I social in queste ore sono uno specchio delle loro emozioni. Eppure in un'epoca molto diversa rispetto alla nostra, anche negli anni della tecnologia, l'esame di maturità fa ancora paura.

La vera conoscenza non la fornisce Internet e non è neanche in grado di cancellare l'ansia. L'esame di stato resta ancora un momento importante e decisivo: per la prima volta gli studenti devono affrontare una commissioneche dovrà giudicarli.

La novità di quest'anno è che non esiste più la vecchia tesina, il candidato dovrà scegliere una busta contenente dei materiali, documenti o immagini e dovrà dimostrare di avere capacità e abilità di utilizzare tutte le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio il candidato esporrà anche le sue esperienze di alternanza scuola lavoro svolte durante il triennio per terminare con l'accertamento delle sue conoscenze nell'ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione.

G. F. e altri suoi compagni dichiarano di essere abbastanza preparati e di essere ansiosi di iniziare a costruire un futuro ricco di nuove soddisfazioni.