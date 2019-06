TERMOLI. Ieri a Termoli è arrivato un gruppo romano per fare una vacanza di qualche giorno sulla costa molisana. Ma non è un gruppo di amici, né una famiglia. Anzi, si potrebbe dire che si tratta proprio di una famiglia, ma di quelle grandi e speciali. La Pro Loco di Termoli ha avuto modo di conoscerla perché qualche settimana prima una dottoressa romana dolcissima aveva chiamato l'associazione per sapere se fosse possibile avere un servizio di visita guidata per conoscere il borgo termolese e qualche volontario per aiutare la dottoressa e gli infermieri a portare le carrozzine dei pazienti durante il tour culturale. Sì, perché proprio di questa famiglia si tratta: della dottoressa Ilenia e di un gruppo di infermieri che hanno portato in vacanza un gruppo di persone adulte con gravi o gravissime disabilità residue e che vivono in condizioni di autonomia personale limitata.

Il centro dedicato a queste persone, infatti, è un centro diurno di Riabilitazione integrata per esiti di Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) e si trova a Roma. Si chiama centro Adelphi e fornisce alle persone con gravi disabilità il supporto necessario a mantenere le abilità acquisite e a limitare i loro deficit funzionali. Alla Pro Loco colpisce l’eccezionale lavoro di squadra del team guidato da una dottoressa dallo spirito ottimista e sempre con il sorriso sulle labbra.

La dottoressa Ilenia ha raccontato che lì, al centro di Riabilitazione, hanno davvero a cuore la vita di chi ospitano. Gli ospiti infatti sono impegnati in una serie di attività ludico-ricreative giornaliere: dalla sala computer alla teatro-terapia, dal disegno alla pittura e all’organizzazione di mostre… E cucinano anche ciò che si coltivano! Ma la dottoressa ha pensato di andare oltre queste attività ideando un progetto che rendesse possibile fare delle gite, che erano ciò che più desideravano gli ospiti. “Non possono mai uscire fuori porta” dice la dottoressa, “allora noi abbiamo cercato di offrirgli anche questo, grazie alla squadra degli infermieri che li fa letteralmente andare in vacanza”.

Di fronte questa bellissima realtà la Pro Loco termolese si è subito resa disponibile e ha organizzato la visita chiamando Paola, una signora del posto nonché grande conoscitrice della sua amata città, e i volontari del Servizio Civile Nazionale che lavorano in Pro Loco. L’associazione ha contribuito con piacere alla realizzazione di questa gita.

Alla grande famiglia Termoli è piaciuta tantissimo e il gruppo è riuscito anche a visitare la Cattedrale, dopo aver incontrato per caso il vescovo che li ha fatti entrare da un ingresso secondario privo di scale. «Come associazione non possiamo che essere felici di questo pomeriggio di giugno passato all’insegna della condivisione e della serenità nonostante le numerose difficoltà di realtà che troppo spesso si tendono a dimenticare».