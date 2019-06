GUGLIONESI. Anche a Guglionesi problemi di approvvigionamento idrico, comune finora escluso dalla crisi dettata dal guasto sul Liscione e dalla riduzione del flusso disposta da Molise Acque.

Con l’arrivo dell’estate, immancabilmente, viene interrotto il flusso idrico.

Immancabilmente, Molise Acque, prima toglie l’acqua e poi avvisa rendendo i cittadini terribilmente irascibili e, facendo passare le varie amministrazioni comunali come gli artefici di tutto ciò.

«Non è possibile una situazione del genere, siamo nel 2019 e ancora siamo a questo punto!» è uno dei tanti commenti che si leggono scorrendo i vari gruppi social su Guglionesi. «E’ una vergogna. Loro interrompono il flusso, bene, noi interrompiamo i pagamenti».

L’acqua, quel bene prezioso che serve sempre, e che, a maggior ragione con l’estate rovente serve ancora di più. L’acqua, il bene primario di cui i cittadini vengono privati. E se nei paesi per qualche ora il flusso idrico verrà ripristinato, nelle campagne bisognerà, se tutto andrà bene, aspettare il 20 giugno.

«Si può una cosa del genere?» «E gli avvisi? Perché non avvisate prima? E perché lo fate sui social? E gli anziani?» altre domande ricorrenti che, però, non hanno risposte.

Non è una critica agli attuali amministratori, come qualche fan-supporter del nuovo sindaco dice, ma è una critica che si protrae nel tempo: giunta Bellotti, giunta Antonacci, giunta Bellocchio e via dicendo.

Forse dovrebbero rimettere il famoso “banntor” banditore che dir si voglia, almeno per avvisare, anche a cose fatte la cittadinanza.

Tutto questo sta comportando e comporterà tanti disagi anche per i portafogli dei cittadini che, in queste ore, stanno correndo ai ripari per accaparrarsi bottiglie d’acqua nei supermercati.

Ora la domanda sorge spontanea: campagna di sensibilizzazione contro lo spreco della plastica, ma se tolgono l’acqua, il consumo di plastica aumenta, quindi, che si fa?