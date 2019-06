«Sono solo 10 metri», la replica di Pallotta: oggi summit in Provincia sulla frana

MONTECILFONE. Inevitabile che il sindaco uscente Franco Pallotta rispondesse alle critiche ricevute sulla realizzazione della strada provinciale Montecilfone-Mare, veicolate dal suo successore, Giorgio Manes. «Ci abbiamo messo 9 anni – quasi due interi mandati da sindaco – per far finanziare e realizzare la strada che finalmente collega Montecilfone alla costa. Sono circa 6 chilometri che ogni giorno vengono percorsi da tanti automobilisti di Montecilfone e dei paesi più interni. La strada ha in parte ceduto per circa 10 metri (dieci metri!) e sembra che non abbiamo fatto niente. La strada sarà sistemata e sarà completato anche il tratto a monte (1,5 chilometri) per arrivare a Montecilfone. Ciò che più mi fa specie è vedere gente gongolare di gioia per il problema che è successo; gente che si è ferocemente opposta in ogni modo alla realizzazione della strada (ma che però la percorre regolarmente ogni giorno) gioisce perché in quel piccolo tratto è ripartita una frana (che, ripeto, sarà riparata); gente che “quella strada non si farà mai”; che quella è “la strada della morte”; consiglieri comunali di Montecilfone che si sono opposti in ogni modo alla realizzazione (Manes, oltre agli altri); il presidente del Consorzio di Bonifica (leggi Giorgio Manes) che pur di non far realizzare la strada ha cercato di rientrare in possesso dell’arteria che era stata affidata anni prima alla Provincia (ci sono gli atti ufficiali), cittadini contrari alla strada perché “poi la strada principale non passa più davanti alla mia masseria” (sempre lui).

Mi confortano però, davvero molto, gli attestati di stima ed i ringraziamenti che ancora mi giungono dai tanti che ogni giorno in pochi minuti arrivano a Termoli». Come anticipato ieri, oggi ci sarà un summit alla Provincia, con tecnici e impresa. La stessa ditta – secondo informazioni che abbiamo attinto, ha partecipato a una gara con offerta migliorativa che sul punto non prevedeva la realizzazione di opere; successivamente In seguito a ripetuti incontri volti a ragguagliare l'amministrazione in merito all'andamento dei lavori l'impresa ha predisposto ed offerto maggiori lavori realizzando la paratia sul punto in prossimità del punto in cui si è manifestato il dissesto senza aumento di spesa da parte dell'amministrazione; I lavori sono stati ultimati e collaudati. Chiarito che il collaudo assume carattere definitivo dopo due anni dall'ultimazione dalla sua redazione. La Provincia ha convocato una riunione tecnica chiamando tutti i soggetti intervenuti nell'esecuzione dell'opera al fine di intervenire con immediatezza a mettere in sicurezza l'arteria disponendo nel mentre gli accertamenti di rito. Il progetto è stato fatto dall’impresa e la gara con offerta migliorativa prevede che l'impresa rediga il progetto è sulla base di questo ultimo gli venga affidato il lavoro.