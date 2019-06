«Acqua, sanità e viabilità», le 3 croci del Molise

LARINO. Dura presa di posizione da parte della vicepresidente del Consiglio comunale di Larino, Graziella Vizzarri (Il Germoglio) sull’emergenza idrica in basso Molise.

«Una questione spinosa quella dell’acqua che impervia da più giorni nel basso Molise e non vede bagliori in fondo al tunnel se non spiegazioni arrabattate che tentano di tamponare l’emergenza in un tempo di calura estiva.

Il Basso Molise è in attesa dell’erogazione dell’acquedotto “il Molisano centrale”, ma le condizioni in cui verte tutta la struttura inerente il bene primario del territorio e delle sue comunità è pressappoco fatiscente, è il caso dire che fa acqua ovunque».

«Non possiamo concederci questa situazione - asserisce Graziella Vizzarri anche consigliere di minoranza - soprattutto in un periodo dell’anno in cui le temperature sono roventi, ma in primo luogo non è accettabile una gestione così superficiale di un bene pubblico, quale l’acqua.

Si sta dimostrando poca attenzione a quanto accade in Basso Molise, come a Larino, siamo in emergenza, i rubinetti sono asciutti da più giorni, noi veniamo già da un periodo di erogazione alternata dovuta a varie e ripetute rotture delle condotte, situazione già di per sé molto precaria che ha creato disagio ai cittadini.

In alcune zone rurali l’acqua manca oramai da poco meno di una settimana, in paese hanno all’incirca le stesse criticità, seppur vedono gorgheggiare di tanto in tanto i rubinetti, il disagio è enorme e le comunicazioni di Palazzo Ducale, per quanto efficaci nella tempestività, non sono purtroppo d’aiuto concreto. Dobbiamo andare a monte del problema, pur considerando la nostra rete idrica fatiscente perché vetusta, quindi consapevoli di interventi necessari e repentini, ma una condizione tanto compromessa che riguarda l’acqua merita una gestione sicuramente più attenta. Merita spiegazioni ed interventi soprattutto da parte di Molise acque, anche perché dicono ben poco nei loro comunicati, sono troppe le incongruenze. Intanto viviamo un’era a ritroso, siamo in un’emergenza idrica che si ripresenta ogni anno, mette in ginocchio un intero territorio ove la Protezione Civile diventa una grande risorsa che dà ristoro alle comunità, alle strutture come il Vietri di Larino e ad altre realtà, anche perché un’assenza così lunga crea disagi importanti.

A maggior ragione vogliamo capire e vogliamo interventi mirati, l’invaso del Liscione sotto accusa negli ultimi giorni per la presenza di alghe tossiche, ha necessità impellenti di verifiche, di gestione da parte di personale e professionalità adeguate, come la gestione dei potabilizzatori sempre al limite inferiore dell’efficienza e senza un chimico alle proprie dipendenze, situazione che ha visto pura improvvisazione nell’intervenire a fronteggiare i vari e frequenti contrattempi.

Noi vogliamo verità, concretezza e ascolto, oltre ad essere parte attiva nei tavoli tecnici!

In Regione si stanno sottovalutando le condizioni in cui verte il territorio oramai in ginocchio, è tutta una emergenza primaria come la sanità, l’acqua e la viabilità, sono troppe le mancanze e la disattenzione da parte della Regione, ci sentiamo defraudati della nostra dignità!”

Una situazione sempre al limite quella che verte in Basso Molise, che vede l’emergenza naufragare nella precarietà degli interventi, come quella che vede protagonista un “Bene Pubblico” indispensabile alla vita. Intanto il Basso Molise resta in attesa di rinfrescarsi con le acque pure del “Molisano Centrale” che sarà anche già entrato in azione, ma in pochi affermano di essersene accorti. Molise anno zero e pure all’asciutto».