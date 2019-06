TERMOLI. Mattinata di educazione ambientale e raccolta rifiuti in spiaggia dalle ore 8.30 presso la nuova rampa di accesso alla spiaggia libera "a' Rejiecelle" in collaborazione con Il Centro Socio-Lavorativo "F. Auciello", gestito dalla Cooperativa "Il Mosaico".

Il Cslè un servizio satellite del Centro di Salute Mentale di Termoli ed ha l'obiettivo di fornire aiuto a persone con disagio psichico favorendo un processo di inclusione sociale e lavorativa. Infatti il Csl promuove attività laboratoriali in collaborazione con enti e servizi pubblici e privati presenti nel territorio per promuovere la partecipazione attiva e la socializzazione, momenti propedeutici alla sperimentazione al lavoro mediante borse lavoro.

In data da stabilirsi seguirà un laboratorio di riuso e riciclo creativo del materiale trovato in spiaggia presso il Centro Socio-Lavorativo a cura di Fridays For Future Termoli. C'erano anche i volontari di Ambiente Basso Molise, con Luigi Lucchese.

A Chiara Camillo, una delle organizzatrici, abbiamo chiesto un commento sull'iniziativa.

«Stamattina abbiamo pulito un breve tratto di spiaggia con un'altissima concentrazione di rifiuti, in un ora e mezza abbiamo raccolto svariati sacchi di plastica e poca indifferenziata. Abbiamo spiegato ai ragazzi del Csl Mosaico le dinamiche dell'inquinamento da plastica e parlato del fratino, e di come faccia fatica a resistere all'invasivitá dell'essere umano. La quantitá di microplastiche presente per ogni decimetro quadro é impressionante, e la difficoltà nel differenziarla dalla materia organica della spiaggia stessa, non permette alla normale pulizia comunale di smaltirla in maniera corretta. Dobbiamo assolutamente cambiare abitudini in quanto consumatori, perché é l'unico modo di invertire la rotta catastrofica che abbiamo intrapreso».



Il tutto all'insegna del motto di Maria Montessori: "L’associarsi porta forze nuove; stimola le energie. La natura umana ha bisogno della vita sociale, tanto per il pensiero che per l’azione".