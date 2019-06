TERMOLI. Per la prima volta i progetti Pon (Piani Operativi Nazionali ) sono stati destinati alle scuole dell'Infanzia e alla scuola dell'Infanzia 2°Circolo Pantano Basso che ha un parco d'insegnanti sempre attive, non si sono fatte sfuggire l'occasione e con i loro bambini fino a 5 anni, hanno attuato questa che poi è diventata una mostra artistica che non a caso è stata intitolata "ArtisticaMente: Termoli la città dei Bambini" e le due maestre Cappella e la sua collega Aloia, che hanno spiegato come è nata e come si è poi assemblata tutta la mostra che ricordiamo è visibile nei giorni 19 e 20 giugno dalle 19 alle 23.