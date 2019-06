TERMOLI. In attesa che i livelli politici e istituzionali rinnovati dal voto del 26 maggio e dal ballottaggio del 9 giugno scorso si insedino e avviino l'attività, la struttura non si è fermata a Termoli, come nell'assessorato ai Lavori pubblici, ad esempio.

Sono cominciati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Armando Diaz e di via Mazzini. L’intervento si è reso necessario per migliorare le condizioni di fruibilità dell’area storica centrale praticamente priva di marciapiedi e caratterizzata da uno stato di degrado oltre che da barriere architettoniche che verranno abbattute per garantire l’utilizzo anche da parte delle persone a capacità motoria limitata.

Il tutto è stato progettato dal personale del settore Lavori pubblici.

La direzione dei lavori invece è stata affidata ad un giovane professionista esterno, l’ing. Ragni.