«Le alghe nella diga non hanno prodotto tossicità»

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che Molise Acque ha comunicato l’esito delle analisi di laboratorio in merito alla verifica di tossicità delle alghe presenti nella diga del Liscione: “le alghe presenti nell'invaso della diga del Liscione non hanno prodotto tossicità”.

L’ente Molise Acque, inoltre, ha inviato al Comune di Guglionesi, in allegato alla comunicazione in merito alle analisi di verifica, uno stralcio del certificato rilasciato dal laboratorio sul “campione del 12 giugno"