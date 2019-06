Affidato il servizio di salvamento sulle spiagge libere

TERMOLI. Stagione balneare ormai entrata appieno e c’è l’esigenza di garantire la sicurezza anche sugli ampi tratti di arenile libero.

Con determina dirigenziale, n. 321 del 19/02/2019, è stata autorizzata una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Salvamento sui tratti di spiagge libere per le stagioni balneari 2019 – 2020 - 2021” – C.I.G.: 7771816174, per un importo previsto a base d'asta corrispondente ad€ 114.000 Iva e oneri inclusi, se dovuti; entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, con determina dirigenziale n. 1165 del 28/05/2019 è stata dichiarata deserta la gara per l’affidamento del servizio di “Salvamento sui tratti di spiagge libere per le stagioni balneari 2019–2020-2021”; con la medesima determina dirigenziale sopra richiamata, per ragioni di urgenza, dato l’imminente inizio della stagione balneare 2019, è stato autorizzato l’affidamento del servizio di salvamento sui tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per un importo pari ad 35mila euro in riferimento a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto già oggetto di gara.

La società Lifeguard s.r.l.s., con sede a Pescara in via G. Marconi n. 373, P.IVA n. 02219630684, ha manifestato l’interesse a svolgere il servizio di salvamento sulle spiagge libere del litorale del comune di Termoli.

Per le ragioni espresse in determina, l’amministrazione ha disposto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Lifeguard e di disporre, nelle more della stipula del contratto, per motivi di sicurezza, data l’imminenza dell’inizio della stagione balneare, l’affidamento in via d’urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di cui trattasi.