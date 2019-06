Bando per non autosufficienti, le critiche degli operatori sociali

TERMOLI. È uscito il bando per la non autosufficienza 2018 promosso dalla Regione, in scadenza il prossimo 3 luglio, destinato a promuovere interventi in favore delle persone con disabilità residenti in Molise. È un documento condiviso e sottoscritto da 12 formazioni sociali molisane maggiormente rappresentative degli interessi delle persone con disabilità, oltre che da privati cittadini, e mira ad evidenziare le criticità degli interventi posti in essere dalla Regione, oltre che sottolineare per l'ennesima volta l'assenza di un confronto con la cittadinanza, mirato a creare una collaborazione per predisporre politiche adeguate ai bisogni dei molisani. Questo il commento delle associazioni firmatarie:

«Nei primi giorni di giugno gli ambiti territoriali della Regione Molise hanno pubblicato il nuovo bando “Fna 2018 - Interventi in favore di persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio", ossia un programma finanziato a livello statale e regionale (nella misura per l’anno 2018 di € 400.000), destinato ad alleviare i bisogni delle persone con disabilità non autosufficienti e delle loro famiglie residenti nel territorio della Regione Molise.

Gli interventi sono diversificati su tre programmi distinti: il primo destinato a persone con disabilità, adulti e minori in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7; il secondo destinato a minori con gravissima disabilità per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di competenze per l’autonomia personale e sociale; infine il terzo destinato ai Centri Socio Educativi Diurni per la realizzazione di attività sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia rivolte a soggetti con grave disabilità che hanno terminato il percorso scolastico e che frequentano la struttura.

Sebbene rispetto all’anno scorso c’è stato un aumento di circa € 200.000 delle risorse stanziate dalla regione Molise, riguardo al bando 2018 abbiamo purtroppo evidenziato le seguenti criticità:

Innazitutto, il programma attuativo non contiene alcun riferimento al progetto individuale della persona con disabilità di cui alla legge 328/2000, unico strumento in grado di garantire una presa in carico globale , continua ed efficace della persona con disabilità.

Per i destinatari del primo programma, è stata introdotto per la prima volta come condizione di ammissione la circostanza di aver conseguito un punteggio SVAMA compreso tra 11 e diciotto, con ciò di fatto escludendo i soggetti con punteggio inferiore a 11. Per i non addetti ai lavori, la Svama è una scala di valutazione multidimensionale , che tiene conto delle condizioni fisiche della persona con disabilità, delle sue condizioni ambientali e sociali (volutamente non entriamo in merito all’appropriatezza dell’uso della SVAMA per le persone con disabilità derivanti da diverse patologie che producono effetti diversi su persone diverse).

Escludere aprioristicamente un soggetto con SVAMA 10 o inferiore significa togliere qualsiasi speranza di supporto sociale a persone con disabilità , che pur essendo riconosciute dalla legge persone con gravi disabilità ex art. 104 art. 3 comma 3 e pur essendo titolari di indennità di accompagnamento, non vengono ritenute comunque abbastanza gravi da beneficiari di ulteriori supporti sociali, tenuto conto del fatto che allo stato non vi è alcun finanziamento regionale alle legge sulla cd. vita indipendente . E’ ancora più paradossale in quanto vengono aumentati i fondi ma ristretta la platea dei beneficiari!

Evidenziamo inoltre la circostanza che nel bando viene accomunata, senza alcuna differenza, la condizione di disabilità derivante dalla anzianità/vecchiaia della persona rispetto alla condizione di disabilità presente dalla nascita. Ovviamente non intendiamo toccare i diritti di nessuna persona bisognosa né innescare alcun confronto tra le situazioni di sofferenza umana, ma ci domandiamo se non sia il caso, come già avviene in molte altre regioni di Italia che hanno previsto programmi differenziati, di riflettere sul fatto che una famiglia che convive con la disabilità e la mancanza di autonomia di un figlio dalla nascita, ha altre esigenze rispetto a quella che convive con la disabilità di un anziano che ha lavorato una vita intera. A titolo esemplificativo, basti pensare al grande numero di donne che sono costrette a lasciare il lavoro per assistere un figlio!

Co riguardo al secondo programma, destinato ai minori, osserviamo che quest’anno è divenuta condizione per l’ammissione al programma l’aver prodotto le ricevute di pagamento relative agli interventi finalizzati all’autonomia effettuati negli anni precedenti. Senza voler ledere i diritti di chi ha lavorato, che deve essere giustamente retribuito, ci domandiamo se sia giusto far pagare all’anello più debole della catena (i bambini con disabilità ) gli errori compiuti da coloro che invece dovevano tutelarli o se non si poteva ( e doveva) trovare ed adottare una soluzione che salvaguardasse i destinatari ultimi del bando.

Siamo sempre stati disponibili al confronto con le istituzioni, ma dobbiamo purtroppo constatare che ogni volta che vengono prese decisioni riguardanti le persone con disabilità, nessuno si ricorda di ascoltarci, altro che “Niente per noi senza di noi”!

Siamo quindi costretti ad alzare la voce, per rivendicare i nostri diritti!»