Il piano spiaggia diventa realtà a Termoli

TERMOLI. Dell’approvazione del Piano spiaggia comunale di Termoli avevamo dato notizia settimane fa, per competenza della giunta regionale del Molise.

Col passaggio dell’avviso pubblico si perfeziona anche l’iter di pubblicità dello strumento di pianificazione della costa.

L’ambito territoriale di applicazione del Piano, e quindi delle presenti norme direttive, comprende le aree demaniali marittime di pertinenza del Comune di Termoli. In relazione alla conformazione orografica del territorio di interesse, al posizionamento dei nuclei urbani relativamente alla fascia costiera di competenza ed alla distanza intercorrente, si individuano le seguenti aree, individuate anche dalle consuetudini locali:

1) Zona Sud – Marinelle

2) Zona Sud Rio Vivo 1 – Ponte Sei Voci

3) Zona Sud Rio Vivo 2 –Circolo Vela Surf

4) Zona Nord 1 Centro – Area S.Antonio

5) Zona Nord 2 Centro – Area Alcione /Torretta Sinarca

6) Zona Nord 3 Villaggi – Grattacielo/Airone/Martur

Sono escluse le aree demaniali marittime classificate di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione, escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’articolo 59 del D.P.R. n°616 del 27/7/1977, identificate dal Dpcm del 21/12/1995 e successive modifiche. Su dette aree, fintanto che non intervenga una revisione normativa, competente alla gestione amministrativa e l’Autorità statale e, per essa, la locale Capitaneria di Porto.

Nel caso di revisione normativa, l’Amministrazione comunale divenuta competente alla gestione amministrativa delle aree menzionate, deve integrare il presente P. S. C. con l’indicazione della loro destinazione d’uso.

Al Comune di Termoli spettano le seguenti funzioni: Rinnovo, rilascio e variazione del contenuto delle concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone di mare territoriale a finalità Turistico-Ricreative; Revoca e decadenza della concessione; Autorizzazione al subingresso nella concessione, all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell’ambito della stessa e per attività occasionali sul Demanio Marittimo; Anticipata occupazione di zone del Demanio Marittimo.

Non solo, Nulla-osta per lavori di manutenzione ordinaria e per quanto altro non apporti alterazione sostanziale al complesso della concessione; Autorizzazione all’estrazione ed alla raccolta di arena e di altri materiali; Autorizzazione all’emungimento di acqua marina; Adozione dell’ingiunzione di sgombero ai sensi dell’art.54 del Codice della Navigazione; Vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale a finalità turistico-ricreative e applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatta salva la funzione di polizia marittima disciplinata dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione, di competenza della Capitaneria di Porto.

Le attività turistiche-ricreative previste nel seguente P. S. C. sono appresso riportate, in modo semplificativo, ma non esaustivo: gli stabilimenti balneari compreso ogni servizio complementare e di supporto, benché non obbligatorio per legge, connesso alla loro conduzione i pubblici esercizi di mescita e ristorazione dotati anch’essi di servizi igienici e tecnici di supporto; le rivendite di giornali, tabacchi e di tutti i generi commerciali in un qualche modo connessi al turismo ed alla ricreazione; il noleggio, la locazione , il rimessaggio e l’ordinaria manutenzione di natanti da diporto; I servizi sportivi e ricreativi e le loro attrezzature; le strutture ricettive all’aria aperta, i campeggi, le terrazze, i belvedere, i giardini pubblici, compresi i servizi igienici di pertinenza; le piste da ballo, i cinema all’aperto, i piazzali e parcheggi e ogni altro impianto compatibile con l’attività turistico-ricreativa e ad essa connessa. Nelle aree demaniali marittime sono escluse le strutture ricettive all’aria aperta e i campeggi.