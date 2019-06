Riparte la nuova stagione dell'Unione Carresi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Unione Carresi: aperto il tesseramento 2019/2020. Dopo la stagione felice delle tre Corse dei Carri di Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis, riparte la nuova annualità. A renderlo noto il presidente dell’associazione, Pasquale Di Bello. «È con molto piacere che comunico l'apertura del tesseramento all'Unione Carresi per l'anno 2019/2020. Stare insieme significa essere più forti e più autorevoli nella promozione, tutela e difesa delle nostre nobili tradizioni. Mi auguro che, come accaduto per lo scorso anno, ci sia una risposta larga e convinta dei cittadini appartenenti alle quattro comunità. Il risultato dell'Unione Carresi non devo raccontarlo, è già sotto gli occhi di tutti. Altre tappe importanti ci attendono e altre sfide da vincere. Non ci tireremo indietro, come abbiamo fatto nell'anno che ci lasciati alle spalle. La quota di adesione rimane quella di 10 euro all'anno che serviranno all'attività dell'associazione, a partire dalla prossima Festa delle Carresi fissata per il 10 agosto. Questi i punti dove potrà essere effettuata l'iscrizione: San Martino in Pensilis c/o Agenzia pratiche auto & Agenzia D'Affari di Pina Di Lillo - via Marina 228/C; Portocannone c/o Aci Revisioni Officina Mascio via Garibaldi 109 Portocannone - Chiedere di Marilena; Ururi c/o Parrucchiera Nunzia Villani, via Garibaldi 33; Chieuti c/o Mauro Tavani; Italia ed Estero - scrivere a: unionecarresi@gmail.com.